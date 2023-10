Los trucos para no pagar el Dólar Qatar en tu próximo viaje al exterior

Si estás planeando un viaje al exterior y necesitás reservar alojamientos o traslados en moneda extranjera, revisá que tus compras mensuales en ese tipo de cambio no superen los u$s 300 por resumen con tarjeta de crédito.

Si no superas este límite, pagarás el dólar Tarjeta a $ 639 en lugar del dólar Qatar a $657 (valores de septiembre de 2023), debido a que se aplica un 30% extra de percepción a cuenta de bienes personales.

Recordá que en caso de excederte de los u$s 300, todas las compras realizadas se cotizarán al precio del dólar Qatar.

Dólar Qatar: tips para gastar menos de u$s 300 y evitar este tipo de cambio



Si salís de viaje al exterior es importante saber cómo evitar el dólar Qatar (que vale $ 657) para pagar con el dólar oficial, que cuesta $ 639.

¿Cómo evitar el Dólar Qatar? Ningún banco cruza la información de las tarjetas. Por lo tanto, podés gastar u$s 299 con una tarjeta VISA y otros u$s 299 con una Mastercard, sin importar si son del mismo banco. Con esta estrategia no pagarías el dólar Qatar.

Es importante resaltar que la norma se aplicaría por CUIT, pero en la práctica no se realiza.

Dólar Qatar: pagá con tarjeta de débito en el exterior para evitar la cotización más cara

Escapar al dólar Qatar con la tarjeta de débito es más fácil si tenés el dinero disponible en tu cuenta. De esta forma, si no superás los u$s 300 por compra, se te cotizará con el dólar tarjeta.

Gracias a esto, podrás hacer varias operaciones pequeñas, siempre y cuando no superes el límite.



Además, si en una misma tarjeta de débito tenés una cuenta en pesos y una cuenta en dólares vinculadas, podés elegir en cuál de ellas querés que se realicen las operaciones al comprar fuera de Argentina.

Si elegís pagar con dólares, no se te aplicará ningún impuesto porque no se está realizando ninguna operación cambiaria.