Es argentino, se fue a vivir al exterior y reveló lo que nadie te cuenta de emigrar al "mejor país del mundo": "No esperes..."

Noruega es uno de los países más elegidos para emigrar por parte de los argentinos, ya que es considerado como "el mejor país del mundo" por las oportunidades que brinda y la calidad de vida a la que se accede.



Sin embargo, son pocos los latinos que cuentan el lado B de irse a Europa a trabajar por los choques culturales. Un influencer argentino que reside en el país nórdico publicó un video en donde reveló los detalles negativos de la nación.

Emigrar: lo que nadie te cuenta de vivir en Noruega siendo argentino

Como muchos argentinos jóvenes, Ramiro Raxione tiene 22 años y emigró a Noruega hace un tiempo en busca de condiciones económicas estables y una mejor calidad de vida.

A través de su cuenta de TikTok, el joven cuenta su experiencia de vida en Bergen, una ciudad ubicada al suroeste del país nórdico que se caracteriza por sus coloridas casas que adornan el paisaje.

Según detalla en el video, no se debe esperar de los noruegos una charla amable como sucede en Argentina, que suele estar acompañada de mate. "Son muy retraídos y todo lo que pasa y sienten se lo guardan porque no tienen buena comunicación", sostuvo.

Además, Ramiro, que trabaja en un local gastronómico, afirmó que "no saludan, simplemente entran. Quizás alguno hace un saludo general, pero no es que te dicen ´Hola, ¿cómo estás?´".

En la misma línea, el joven influencer contó que los ciudadanos de Noruega suelen evitar a los otros en la calle. " Mientras menos contacto físico, mejor para ellos ", sumó.

Emigrar a Noruega y la dificultad de tener amigos

Gran parte de los argentinos que deciden emigrar a Noruega quedan impactados por las normas sociales del país como lo explica Ramiro en su video de TikTok.

Sin embargo, al ser residir, tener un grupo de amigos podría ser aún más difícil ya que "si no sabes noruego, es difícil que tengas un grupo entero de noruegos . No esperes integrarte a un grupo si no sabes hablar el idioma", sumó Ramiro.

También, el infuencer afirmó que los ciudadanos nórdicos se alcoholizan mucho y que "son muy torpes y gritan". El joven consideró que manifiestan un temperamento sumamente "infantil".

"Es muy probable que las abuelitas te odien si no sabes noruego, hay pocos que quieren hablarte en inglés", soltó de forma contundente. "Generalmente les molesta que no sepas su idioma", dejó saber.



"Cuando hay mesas con gente adulta, pido a alguien más que atienda en la mesa porque no me gusta tratar con abuelos noruegos", indicó.