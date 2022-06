Emiliano Dionisi: "Sueño" es la oportunidad de ver un clásico en familia

El argumento de "Sueño", la nueva propuesta teatral de la Compañía Criolla con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, gira en torno al encuentro de cuatro intérpretes que se disponen a ensayar en un bosque. Allí encontrarán seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones, todo gracias al despliegue actoral protagonizado por Lucia Baya Casal, Julia Gárriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi.

En una charla con El Cronista, Dionisi se explayó sobre sus principales sensaciones de cara al estreno.

-¿Cómo fue el proceso creativo de "Sueño"? ¿Qué recorrido tuvo antes de esta temporada?

-"Sueño de una noche de verano" es una obra que yo siempre adaptar, desde hace muchos años. Fue mi lectura de adolescente. Y estando en pandemia, cuando se empezó a reactivar un poco toda la actividad teatral, intuía que los primeros espacios disponibles iban a ser al aire libre. Entonces pensando un espectáculo para que la compañía se reactive y que pueda encajar bien al aire libre, pensé que era la oportunidad de adaptar sueño. La obra la escribí pensando directamente en los intérpretes y en un espacio al aire libre, y la presenté a Festivales de Buenos Aires. Hicimos un primer estreno en el jardín del Museo Sívori en los festivales de verano, apenas se abrió la pandemia. Y después participamos del FIBA. La verdad que fue un proyecto hermoso y una buena forma de volver a contactar con el público, en un lugar donde la gente se empezaba a sentir cómoda de nuevo, al aire libre y con distancia. Y el plus y la magia de que Sueño ocurría en un espacio verde y natural.

-¿Cómo se desarrolla el trabajo en la Compañía Criolla? ¿Qué los une y qué piensan de los espectáculos para toda la familia?

-La Compañía Criolla nace porque veníamos laburando entre nosotros en varios proyectos y dijimos: "Che, somos los mismos, nos ponemos un nombre y vamos para adelante como grupo?" Y así fue. Lo que siempre sucede es que nos ponemos desafíos por delante. Pensamos materiales que realmente tengamos ganas de hacer y representen un desafío. Yo particularmente como director lo que hago es pensar un rol para cada uno que le divierta en relación a las capacidades, posibilidades y recorridos de cada miembro de la compañía, pero también que lo desafíe, que le busque una vueltita. Encontrar esos desafíos en familia siempre te da una seguridad para poder tirarte sin red y poder trabajar con alegría y con confianza. Y pensamos que los espectáculos para toda la familia justamente tienen que ser eso, espectáculos para toda la familia, no solo para niños. Suelen ser espectáculos bastantes completos en la trama, pero al mismo tiempo muy disfrutables. Entonces los más chiquitos se dejan llevar por la puesta en escena, los movimientos, la música y los cuerpos, y la familia entera va más por la trama, los personajes y los juegos de palabras. Creemos en la realización de un producto para compartir, donde todos puedan vivir una experiencia transformadora al ver la obra.

-¿Qué temáticas viene a traer "Sueño" como opción para estas vacaciones de invierno?

-"Sueño" es la oportunidad de ver un clásico en familia. Lo pienso como una puerta de entrada a las obras de Shakespeare muy disfrutable. Creo que para quienes conozcan la obra y sean habitués del teatro va a representar un plus. Y para quienes no conozcan y este sea su primer clásico, va a ser una buena bienvenida. Hay confusiones típicas shakesperianas, textos en verso, canciones... Toda la puesta es muy coreográfica. Sentimos que es un espectáculo con una manufactura muy artesanal, y al mismo tiempo resulta muy sorprendente. Particularmente me da mucha alegría reestrenar este espectáculo que nos sacó de la inercia de la pandemia en un año donde de repente pareciera que todo se reactiva. Además de "Sueño" en el CC25, voy a reponer "Recuerdos a la hora de la siesta" en el San Martín, voy a dirigir el grupo de titiriteros del Teatro San Martín para realizar un espectáculo para adultos, voy a montar "Los monstruos" en México... Es un año muy movido y me encanta que arranque con "Sueño" como antesala a todo lo que viene. Es una obra que me encanta hacer y me da mucha alegría.

"SUEÑO": Funciones los sábados a las 16hs en CC25 de Mayo (Sala principal), Av. Triunvirato 4444. Entradas desde $600, a la venta por Alternativa Teatral. En vacaciones de invierno: Viernes a domingos hasta el 31 de julio. @ciacriolla