Emigrar: el increíble país de Europa que te permite ganar hasta 2100 dólares por mes y recorrer todo el continente, ¿cuáles son los requisitos?

Un imperdible país europeo permite emigrar con el programa Visa Working Holiday y ganar sueldos de hasta u$s 2100. De esta forma, se puede ahorrar y viajar por todo el continente, así como estudiar y trabajar por temporadas.



En un contexto de alta inflación y fuerte devaluación, los argentinos buscan la oportunidad de ir a vivir a nuevos lugares, aunque sea por un tiempo para ahorrar en moneda extranjera o en búsqueda de una mejor calidad de vida. Algunos cuentan con pasaporte europeo, pero este país solo exige una visa .

Emigrar: el increíble país de Europa que te permite ganar hasta 2100 dólares por mes y recorrer todo el continente

Reino Unido otorga visas de trabajo que permiten acceder a empleos temporales en hoteles, bares, shoppings o en el campo. El informe de Yomeanimo releva que estas oportunidades son las más comunes.

Los salarios promedio son de u$s 13,2 la hora. Sin embargo, el Gobierno británico indicó que habrá un aumento de hasta u$s 14,5 en total. De esta forma, se puede ganar un sueldo mensual por encima de los u$s 2100 en total.

Sin embargo, los gastos en Gran Bretaña ascienden a u$s 910 mensuales con un costo de u$s 500 en promedio de alquiler, otros U$S 250 de supermercado, unos U$S 90 de transporte y hay que sumar otros costos variados que ascienden a 320 dólares.

Reino Unido permite emigrar con salarios mínimos de 2100 dólares.

Con todos los egresos promedio y el salario estimado, se pueden ahorrar cerca de u$s 1200 en total. Este dinero se puede aprovechar para viajar, estudiar o guardarse el dinero para otros proyectos. Otras alternativas son comprar un auto o algún vehículo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa de trabajo en Reino Unido?

La principal documentación requerida para acceder al país británico es la siguiente:

La visa exige distintos documentos vinculados al pasaporte y a trámites consulares.

Formulario de solicitud de visa FSV (completo con tinta negra y sin firmar).

Pasaporte (con validez mayor a 6 meses, con 2 carillas libres para estampar la visa).

(con validez mayor a 6 meses, con 2 carillas libres para estampar la visa). Visa o residencia en el Reino Unido (en caso de corresponder).

en el Reino Unido (en caso de corresponder). Dos fotos color, 4x4 fondo blanco, de frente.

color, 4x4 fondo blanco, de frente. Declaración bajo compromiso de decir la verdad. (El solicitante firma ante el Cónsul al momento de la entrevista).

Certificado de antecedentes penales de los países en los que haya residido por más de un año durante los últimos 3 años. El certificado tiene que ser legalizado con la Apostilla de la Haya y luego traducido al español por un traductor oficial que figure dentro de estas asociaciones.

de los países en los que haya residido por más de un año durante los últimos 3 años. El certificado tiene que ser legalizado con la Apostilla de la Haya y luego traducido al español por un traductor oficial que figure dentro de estas asociaciones. Documentación que acredite la profesión: título universitario, certificados o credenciales, con su correspondiente legalización.

universitario, certificados o credenciales, con su correspondiente legalización. Pago de Tasa de Migraciones de USD 600 (en los casos en que el trámite se inicia desde el Consulado). Se abona después del turno, una vez recibidas las indicaciones del Consulado.

En caso de viajar con un trabajo previo, se debe presentar el contrato y una carta de solicitud de la empresa. El formulario de aplicación se consigue en el siguiente enlace.