Chapadmalal de lujo: llega un nuevo barrio privado que combina viñedos, el mar y el campo

En Chapadmalal, la tranquilidad es la prioridad número uno de los residentes y visitantes frecuentes. Un barrio privado que contemple ambas comodidades, más el lujo de los viñedos y el campo, está llegando a la Costa Atlántica.

Pueblochapa, el emprendimiento de Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, llega con el objetivo de romper con la cuadrícula de lo que es un country tradicional. El desarrollo urbanístico conecta el mar con un estilo de vida tranquilo y en comunidad.

Ubicado a tan solo 1.300 metros de las playas y a 15 minutos de Mar del Plata, contempla cerca de 110 hectáreas en donde se desarrollarán tres zonas con propuestas distintas.

En el primer anillo, la entrada será a través de 100 metros de viñedos. En el segundo sector se desarrollará el pueblo en una superficie de seis hectáreas. Este espacio contará con propuestas gastronómicas, almacenes de rubros generales, gimnasio, vinoteca, central de correo y otras propuestas destinadas a quienes viven dentro y fuera del barrio.

Ezequiel Lorenzo, cofundador de Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, explica que este sector "cuenta con una plaza central como los pueblos originarios junto con propuestas de servicios orientados a la caída del sol de la tarde".

Render del pueblo y las propuestas gastronómicas.

En el tercer anillo estará el barrio, el cual tendrá amenities tradicionales como áreas de esparcimiento (cancha de fútbol, tenis, paddle), dos quinchos, rincones de fuego y una bicisenda que recorrerá todo el predio.

Según los desarrolladores, la seguridad es un factor central para los residentes, por lo que sumarán un sistema inteligente de triple cerco perimetral, cableado microfónico, cerco eléctrico, circuito de CCTV, cámaras térmicas y un centro de monitoreo.

Por su parte, Martín Espatolero, cofundador de Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, resalta que uno de los pilares fundamentales de Pueblochapa es la familia. Al estar a tan solo 15 minutos de Mar del Plata, "las familias pueden venir con los hijos adolescentes que salen y los padres quedarse en un lugar tranquilo y hermoso".

El predio está ubicado a tan solo 1.300 metros de la playa La Redonda sobre la estratégica calle 749, comúnmente conocida como "el camino de las estancias". Se une con la ruta provincial N° 11 (al norte Mar del Plata y al sur Miramar) y cerca se encuentran la Estancia y Capilla Santa Sylvina, el Country Club Marayui y la Estancia Santa Lucía.

Plano de la ubicación del terreno.

Ruta del vino oceánico: cómo Pueblochapa conectará los viñedos con la exclusividad de un barrio privado

Desde Espatolero y Lorenzo definen que el pueblo está "inspirado en la arquitectura de pueblos costeros y el espíritu de vida en comunidad", por lo que plantarán más de 45.000 vides para que los residentes puedan conectar con la naturaleza.

Tras la visita de un geólogo de Mendoza, descubrieron que el suelo era fértil para hacer viñedos. "Lo integramos como parte del concepto y sobre todo como el frente para que sea una experiencia de entrar a un barrio Atlántico a través de viñedos", explica Lorenzo.

Por su parte, Espatolero explica que en Chapadmalal existe "una conjunción en donde se tiene el campo y el mar" por lo que quieren que venga una bodega para "seguir fomentando la ruta del vino oceánico".

Tras varios análisis, confirmaron que el chardonnay, el sauvignon blanc, el albariño y el pinot noir son los varietales que lograrán su mejor desarrollo en este suelo con influencia oceánica, con una primera cosecha estimada para fines de 2029.

El predio contará con diversas áreas comunes.

Desde la desarrolladora esperan que más adelante una bodega mendocina ofrezca servicios de cata de vinos, almuerzos de varios pasos, recorridos por los viñedos, tours gastronómicos y más.

El proyecto prevé movilizar una inversión mayor a los u$s 20 millones durante los próximos tres años. Las inversiones individuales tendrán un impacto central en la economía regional, ya que aportarán cerca de u$s 140 millones en a la compra de materiales de construcción.

Cómo viene el proyecto de Pueblochapa y cuáles son los precios

El desarrollo de Pueblochapa ya comenzó con el trazado de las calles internas de los 60.000 m2 destinados al pueblo. Su primera etapa contará con cerca de 640 unidades de chacras de más de 2.000 m2, quintas entre 1.000 y 2.000 m2 y lotes entre 600 y 1.000 m2.

Para poder completar el proyecto, cuentan con la participación de diversas firmas conocidas. La Consultora de Estudios y Proyectos del Ambiente para el diseño de urbanismo, el Estudio Thays para la forestación y el paisajismo, Pacífica Arquitectura para el diseño del pueblo y áreas comunes y la construcción por parte de COARSA.

Render aéreo de Pueblochapa.

Además, está en sus planes comprar el campo de 120 hectáreas de los propietarios de las parcelas vecinas para continuar con el desarrollo. Los precios de los lotes parten desde los u$s 54.000, el cual puede comprarse con un anticipo que va desde los u$s 21.600 y 36 cuotas de u$s 900 o su valor en pesos.

El barrio vuelve a las raíces de los pueblos originarios de la Costa Atlántica con una vuelta de tuerca que los diferencia de otros countrys. Una comunidad integrada y familiar que no deja de lado la seguridad y el lujo parece ser la apuesta de Espatolero y Lorenzo, la cual verá la luz a partir de 2028.