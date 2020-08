Qué países venden ciudadanías: cuáles son, requisitos, cuánto cuestan 

Estos 7 países venden ciudadanías: cuáles son, qué requisitos piden y cuánto cuestan En tiempos de coronavirus, algunos países comenzaron a fomentar la venta de visas, permisos y ciudadanías -a un precio no muy accesible- para atraer nuevas inversiones y extranjeros que vivan o trabajen remotamente desde sus ciudades

Con la crisis por la pandemia de coronavirus, algunos países comenzaron a vender visas, permisos y ciudadanías -a un precio no muy accesible- para atraer nuevas inversiones y extranjeros que vivan o trabajen remotamente desde sus ciudades.

Hace algunas semanas se conoció que Bermudas, el territorio británico de ultramar de 64.000 habitantes conocido por sus costas de arena rosa y clima templado, ofrece certificados de residencia de un año, renovables, para trabajadores remotos y estudiantes universitarios.

El gobierno de Barbados, por su parte, salió a ofrecer un 'sello de bienvenida' que permite a cualquier trabajador del mundo instalarse durante 12 meses en la isla y disfrutar de su infraestructura turística al mismo tiempo que trabaja.

Ahora, la revista Forbes hizo un relevamiento con una decena de países a donde quienes estén pensando en emigrar pueden acceder una ciudadanía a través de una inversión o una cuantiosa suma de dinero. ¿Cuáles son y cómo se puede acceder a un nuevo pasaporte? Los requisitos para algunos de ellos.

Antigua y Barbuda

Este país compuesto por dos islas en medio del Caribe cuenta con un Programa de Ciudadanía por Inversión desde 2013. En mayo de este año, en medio de la pandemia, lanzó una opción alternativa que permite calificar para la ciudadanía a través de una donación al Fondo de la Universidad de las Indias Occidentales.

Las islas reciben a los extranjeros que puedan hacer una donación de u$s 100.000 al fondo de desarrollo del país y una inversión en una propiedad. A cambio, otorgan pasaporte para una familia de cuatro miembros, el cual permite acceder sin visa a 151 destinos (incluidos el Reino Unido y la Zona Schengen).

San Cristóbal y Nieves

Tiene uno de los mejores pasaportes del Caribe, con acceso sin visa a más de 100 países del mundo, entre ellos Italia y Reino Unido. Ahora está ofreciendo un descuento de 23% para adquirir la ciudadanía hasta fin de año. Para ello pide un aporte de u$s 150.000 (u$s 195.000 sin el descuento) al “Fondo de Crecimiento Sostenible” del país y una inversión mínima de u$s 200.000 en un inmueble. Así se consiguen pasaportes para una familia de cuatro miembros.

Santa Lucía

Esta isla empezó a ofrecer residencia a extranjeros en 2015, pero en mayo, en medio de la pandemia, recortó a la mitad el precio de la ciudadanía con unos bonos de “ayuda contra el Covid-19”. Hasta fin de año, el precio será de u$s 250.000 por persona y u$s 300.000 para una familia de cuatro miembros. Con un pasaporte de Santa Lucía se puede acceder a 146 destinos en todo el mundo sin visa.

Dominica

Esta diminuta isla en el Caribe es uno de los mejores países para obtener la ciudadanía con una inversión, según la nota de Forbes, ya que se extiende al cónyuge y los hijos, padres y abuelos a cargo y se puede legar a las generaciones futuras.

Los solicitantes deben realizar un aporte al Fondo de Diversificación Económica o invertir en hoteles y resorts de lujo y sostenibles.

Malta

El Programa de Inversores Individuales de Malta es uno de los programas de ciudadanía más populares del mundo: para ser un ciudadano maltés hay que invertir aproximadamente u$s 1,1 millón en donaciones y adquisiciones de propiedades. A cambio, se puede vivir y trabajar en Malta y toda la Unión Europea y viajar sin visa a 183 lugares en todo el mundo.