A pesar de la evolución tecnológica y la proliferación del uso de la IA, el dinero en efectivo se mantiene como el medio de pago preferido de los mexicanos, de acuerdo con una encuesta realizada por Visa.

El 52% de los mexicanos destacan su preferencia por el dinero en efectivo, por encima de las tarjetas físicas o billeteras digitales, al tiempo que es el medio más aceptado y el que ofrece mayor protección contra el fraude.

México es el sexto país con mayor uso de efectivo en el mundo. En este sentido, 94% de la población paga en efectivo sus compras de montos bajos y la proporción baja a 81% en las ciudades.

Sin embargo, la encuesta de Visa detalla que los mexicanos están dispuestos a adoptar la innovación en materia de pagos.

En este sentido, las tarjetas físicas son el método de pago que los mexicanos encuestados recomendarían más para las compras diarias, destacando su conveniencia y facilidad de uso.

“Está claro que en México nuestros consumidores se están adaptando, y además están adoptando activamente nuevas tecnologías para mejorar sus experiencias de compra en línea”, dijo Francisco Valdivia, director general de Visa México.

Usan más IA para compras navideñas

La Inteligencia Artificial (IA) toma cada vez más protagonismo en todos los ámbitos de la vida y las compras navideñas no son la excepción, de acuerdo con una encuesta elaborada por Visa.

El estudio hecho por la empresa especializada en medios de pago señaló que tres de cada cuatro mexicanos han usado la IA para ayudarles en sus compras.

La mayor parte de ellos lo usaron para la investigación de productos (43%). Pero no se limita a la investigación de mercado, sino que incluye las ideas para regalos y la búsqueda de precios y ofertas.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desean más seguridad

Una de las respuestas frecuentes de la encuesta fue la necesidad de contar con mayor sensación de seguridad al momento de utilizar la Inteligencia Artificial.

Esto se debe a que más de la mitad de los encuestados han señalado que conocen o han sido víctima de alguna estafa en línea.

Los fraudes cibernéticos representaron 71% de las quejas totales ante la Condusef durante 2023, al tiempo que en ese año representaron un incremento de 20.1%.

De acuerdo con Sebastián Castellanos Duque, COO de Arca, en Latinoamérica, aunque la seguridad de la información financiera por medios de pagos online es relevante no ha evolucionado lo suficiente.

En este sentido, la seguridad es la preocupación de nueve de cada 10 encuestados, especialmente cuando se trata de información personal y robo de identidad.

El 80% en México también teme que las estrategias de fraude sean cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.

Por consiguiente, casi el 90% de los consumidores encuestados están interesados en recibir educación sobre protección contra el fraude.