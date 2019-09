Jornadas de Cable: la competencia desigual de los servicios de streaming quedó en la mira del sector

En el día de ayer finalizó una nueva edición de las Jornadas de Cable que organizan anualmente, desde hace 29 años, ATVC y Cappsa, las principales cámaras que agrupan a las empresas vinculadas al sector de la televisión paga.

Aunque no es la primera vez que esta industria local atraviesa una importante crisis económica (como la mayoría del país), sí es la primera vez que se juntan dos problemáticas complicadas. Es que además del contexto local poco favorable para un negocio de estas características, la competencia de los servicios de streaming es cada vez más fuerte, y fundamentalmente desregulada y desigual.

Así, Walter Burzaco, presidente de ATVC, hizo alusión al tema con estos conceptos: "Las empresas de infraestructura, de cualquier dimensión, son generadoras de trabajo directo e indirecto. Inciden con sus obras en el aumento del PIB y del empleo. Tributan en el país y reinvierten un alto porcentaje de sus ingresos. Sin embargo, por virtud del desarrollo tecnológico hay nuevas formas de satisfacer los gustos de los consumidores, como son las OTT. Pero, éstos se han desarrollado en un escenario totalmente desregulado".

"En el caso de Argentina, donde la gran mayoría de los servicios OTT provienen del exterior y la industria de las telecomunicaciones está sobre regulada desde hace años, entendemos que lo más lógico, y posible, es disminuir las sobre regulaciones (...), y establecer las exigencias (...) en nuestro país a los servicios extranjeros. En concreto, estamos pidiendo que nuestros asociados sean liberados de cargas impositivas que sufrimos en todos los niveles (...), de los elevados aranceles que recaudan las sociedades de gestión colectiva y de excesivos controles, todo lo cual nos pone en desventaja".

Sergio Veiga, titular de Cappsa, entrevistado por El Cronista, también se refirió a la situación de la competencia y la crisis local:

"El sector nuestro está atravesando desde hace varios años una transformación importante que tiene que ver con el cambio de hábito de consumo de contenido de la gente. Hoy en día, no sólo en la Argentina, el público es mucho más complejo y sofisticado. Consume contenido en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo. La tecnología ayuda a eso, y desde hace tiempo los cableoperadores, los programadores que actúan en TV paga también están haciendo fuertes inversiones y grandes esfuerzos para desarrollar contenidos que satisfagan esa nueva demanda y que corran por internet además de televisión. Esto implica inversiones en equipamiento, inversiones de todo tipo por supuesto en 'moneda dura'. Sin duda este tipo de crisis no sólo afecta nuestro negocio, sino cualquier negocio que tenga que capitalizarse con inversiones".

En lo que tiene que ver más precisamente con los consumidores, ¿ustedes pueden llegar a percibir algún tipo de retracción en ese sentido?

Por supuesto las crisis económicas afectan a una capa de la sociedad que va a restringir sus consumos, en muchas cosas. No hemos visto una caída aún de la magnitud que fue el problema económico. Puede haber alguna retracción pero no fue significativa como lo fue la crisis. Es un entretenimiento que por supuesto cuesta más pagarlo en época de crisis, pero comparativamente es un entretenimiento 24x7, 30 días a la semana, con un montón de opciones, no solo en televisión, sino también en internet. Pero de todas formas, la industria siempre se ha sobrepuesto a estos problemas.

Además de la crisis, el abono a cualquier plataforma de streaming es más económico que un abono de cable...

Sin duda es un desafío la nueva competencia y por supuesto la crisis afecta. Pero también hay otras cosas que da la TV paga, sea satélite o cable, como eventos en vivo, o noticias. Hay gente que tiene que optar pero pueden ser complementarios tranquilamente en situaciones de mayor estabilidad económica.