Viajar no siempre implica tener grandes gastos. Para quienes buscan conocer distintos puntos de Argentina de una forma diferente, el voluntariado se convirtió en una opción cada vez más elegida para recorrer el país.

En ese sentido, una propuesta en la ciudad de Mendoza ofrece alojamiento y comidas a quienes quieran sumarse a la dinámica de un espacio gastronómico de cocina artesanal y estacional. La experiencia se desarrolla en la Quinta Sección, cerca del Parque General San Martín, una de las zonas verdes más conocidas de la capital provincial.

La convocatoria fue publicada en la plataforma Worldpackers y contempla 25 horas de colaboración por semana. Las tareas están relacionadas principalmente con la limpieza, el orden y el trabajo en cocina, en un establecimiento que recibe a turistas de distintas partes del mundo.

Qué ofrecen a cambio de la colaboración

Quienes participen del voluntariado tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros y acceso a desayuno, almuerzo y cena durante la estadía. Además, contarán con dos días libres por semana.

Entre los beneficios también se incluyen:

Uso gratuito de la lavandería.

Acceso a una cocina equipada.

Clases de idiomas.

Internet de alta velocidad.

Un espacio de trabajo para quienes realizan actividades de manera remota.

Un certificado al finalizar la experiencia.

Buscan voluntarios para vivir en Mendoza. Ciudad de Mendoza.

Cuáles son las tareas y los requisitos para postularse

Las actividades se distribuyen en cinco días de trabajo por semana, con dos jornadas de descanso. Los voluntarios deberán colaborar con la limpieza de habitaciones, baños, salones y espacios comunes, además de realizar tareas vinculadas con la cocina, como preparar, terminar y servir comidas.

La convocatoria también contempla ayuda en el cuidado de mascotas y otras actividades necesarias para el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Para postularse, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 20 y 56 años.

Contar con inglés fluido o portugués intermedio.

Presentarse de manera individual, ya que no se admiten parejas ni dúos.

Completar el curso de la Academy de Worldpackers sobre cómo ser un voluntario destacado.

Contar con seguro de viaje.

Presentar un video de presentación obligatorio.

Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de ser necesaria, no están incluidos en la propuesta. Las personas interesadas pueden consultar los detalles y las condiciones de la convocatoria en la publicación de Worldpackers.