Disney abre nuevos parques de Star Wars en Florida y California: mirá los videos Star Wars: Rise of the Resistance es una de las más ambiciosas y tecnológicas experiencias del mega parque de diversiones. Inaugura el 5 de diciembre. También habrá un nuevo resort vacacional para familias.

A pocos meses de terminar el 2019, Disney sigue sumando novedades: a los parques inaugurados este año - Pandora, inspirado en el filme ecofuturista Avatar, Toy Story Land, sobre la célebre saga de Pixar y Galaxy’s Edge, un tributo a Star Wars abierto recientemente - se suma un nuevo parque, Star Wars: Rise of the Resistence, que se inaugurará el 5 de diciembre en los estudios Disney's Hollywood Studios en Florida y el 17 de enero de 2020 en Disneyland Park, en California.

Star Wars: Rise of the Resistance será una de las más ambiciosas, avanzadas y envolventes experiencias jamás realizadas por Walt Disney Imagineering. La nueva atracción -que se ambienta en Batuu, un planeta inventado que no aparece en la saga- llevará a los invitados a bordo de un transbordador de transporte de tamaño completo antes de ser capturados por un Destructor Estelar y terminar en medio de una batalla culminante entre la Primera Orden y la Resistencia. La aventura desdibujará las líneas entre fantasía y realidad en una escala nunca antes vista en una atracción de Disney.

Los participantes se unirán a la Resistencia y saldrán de Batuu en un barco de transporte para encontrarse con el General Leia Organa en un punto de encuentro secreto. Sin embargo, en su camino a la base oculta, los invitados son interceptados y tomada prisioneros por la Primera Orden cuando su nave es arrastrada a la bahía del hangar de un Destructor Estelar. La acción se acelera cuando los participantes buscan escapar de las garras de Kylo Ren y de la Primera Orden. The Rise of The Resistance enfrentará a quienes participen con algunos de sus favoritos de la Guerra de las Galaxias, incluyendo a los héroes de la Resistencia Rey, Poe y Finn, así como a Kylo Ren y al General Hux de los Primera Orden.

Otras novedades



Disney Skyliner. Ya se inauguró. Son góndolas tematizadas para llegar de Epcot a Disney's Hollywood Studios desde los hoteles Disney's Art of Animation Resort, Disney's Pop Culture Resort, Disney Caribbean Beach Resort y el nuevo Disney's Riviera Resort.

Epcot International Food and Wine Festival. Cumple 24 años y se lleva adelante durante el otoño estadounidense (del 29 de agosto al 23 de noviembre). Exquisitos aromas y sabores en sus inmumerables mercados internacionales. Los visitantes podrán conocer chefs famosos, saborear nuevos manjares y vinos y escuchar buena música durante la serie de conciertos Eat To The Beat.

Disney Riviera Resort. Se inaugura el 16 de diciembre. Son 300 unidades de casas vacacionales, ideales para las familias. Diseño elegante de principios de Sihlo XX, inspirado en los viajes de Walt Disney al Mediterráneo.

Mickey and Minnie's Runway Railway. Se trata de la primera atracción tematizada de Mickey y Minnie Mouse. Es un viaje mágico dentro del mundo impredecible de los dibujos animados. La nueva tecnología transformará el mundo de los dibujos animados en una asombrosa experiencia multidimensional. Se inaugurará en 2020.