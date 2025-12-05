Samsung prepara el lanzamiento del Galaxy Z TriFold en España, un dispositivo que impulsa una nueva etapa en la innovación móvil.

La competencia en el mercado de móviles plegables, tanto en España como en el resto del mundo, no deja de intensificarse. Ahora llega el Samsung Galaxy Z TriFold, un dispositivo que aspira a redefinir la línea entre smartphone y tablet gracias a un diseño de doble bisagra y pantalla de gran tamaño.

Este terminal tiene fecha oficial de lanzamiento en Corea del Sur el próximo viernes 12 de diciembre de 2025. La expectación es alta, pues su potencia y prestaciones lo sitúan como uno de los móviles más avanzados del año.

La pantalla extendida del Samsung Galaxy Z TriFold anticipa el salto en productividad y uso multitarea que propone este nuevo modelo. Samsung

Qué sabemos hasta ahora del Galaxy Z TriFold

El Galaxy Z TriFold incorpora un sistema de doble pliegue que permite desplegar una pantalla de 10 pulgadas cuando está abierto, combinando así la portabilidad de un móvil con la comodidad de una tablet. Cuando está cerrado, mantiene una pantalla exterior de 6,5 pulgadas que sirve para uso habitual como smartphone.

En su interior, Samsung ha apostado por hardware de gama alta. El dispositivo monta un procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 512 GB o 1 TB. Su batería es de 5600 mAh, la mayor incorporada hasta ahora en un plegable de la firma.

Además, incluye un sistema de cámaras potentes, con un sensor principal de 200 MP, cámara ultra angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP. También permite multitarea avanzada e integra funciones de productividad gracias a su formato expandido.

Cuándo y dónde podrá comprarse este nuevo móvil

La puesta a la venta del Galaxy Z TriFold comenzará en Corea el 12 de diciembre de 2025. A partir de ese momento, se espera una distribución gradual a otros países como China, Singapur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

No obstante, Europa (y por tanto España) no figura entre los mercados confirmados por ahora. Fuentes especializadas indican que el fabricante podría priorizar ciertos mercados clave, lo que deja en el aire su disponibilidad en el viejo continente a corto plazo.

Por tanto, quienes residen en España deberán esperar un anuncio oficial que confirme tanto la fecha de lanzamiento como el precio en euros. Mientras tanto, el dispositivo ya despierta expectación entre quienes valoran lo último en tecnología plegable.

Qué puede aportar este modelo al usuario exigente

Para aquellos que buscan un terminal versátil, el TriFold tiene claro atractivo. Al combinar tamaño de pantalla, potencia y portabilidad, puede servir tanto para tareas intensivas como edición de documentos, como para entretenimiento -películas, juegos, lectura- sin necesidad de llevar una tablet aparte.

El diseño del Samsung Galaxy Z TriFold busca equilibrar potencia, delgadez y portabilidad en un formato de triple pliegue.

El ensamblaje con bisagras reforzadas y materiales premium pretende ofrecer durabilidad, y la batería generosa garantiza autonomía incluso con uso intensivo. Su configuración técnica está diseñada para entornos exigentes, lo que lo convierte en un candidato ideal para profesionales o usuarios que demandan lo máximo de un móvil.

Al mismo tiempo, el diseño plegable abre posibilidades: multitarea real, alternancia entre uso smartphone y formato tablet, movilidad sin sacrificar pantalla. Si Samsung decide lanzarlo en España, será sin duda uno de los plegables más ambiciosos disponibles.