Conmebol ya tiene protocolo y confirma la fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022

Mientras en la Argentina el reinicio de las actividades vinculadas al fútbol profesional todavía no tienen un horizonte muy claro, la Conmebol, a través de un comunicado aclaró dos temas respecto al fútbol sudamericano que estaban en espera. En primer lugar ratificó el mes de inicio de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, que tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. El máximo ente del fútbol en Sudamérica aclaró que comenzarán con la fecha establecida para el inicio y además, con el formato ya determinado. "Es una competencia FIFA y por lo tanto pertenece al máximo organismo del fútbol mundial establecer la fecha de celebración de este torneo clasificatorio. Hasta el momento, la fecha fijada por este organismo para su celebración es septiembre de 2020 en el formato previamente establecido", explicó el organismo.

Por otro lado, también se informó en el comunicado que a través de una reunión virtual y por unanimidad, se aprobó el protocolo que recopila los dos documentos con los procedimientos y medidas de prevención recomendados en la reactivación del fútbol sudamericano. Este protocolo fue hecho por la Comisión Médica de la Conmebol en colaboración con expertos epidemiólogos y representantes médicos de cada Asociación Miembro. Teniendo en cuenta lo anterior y a falta de confirmación de fechas para el regreso, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tendrían lo necesario para retomar la competencia que también tuvo que ser suspendida por el Covid-19.

El formato de las Eliminatorias establecido es que se jugará un ida y vuelta de todos contra todos, en el que cada selección disputará 18 encuentros (9 de local y 9 de visitante). Los equipos que ocupen los cuatro primeros lugares clasificarán de manera directa al Mundial de Qatar, mientras que el quinto puesto irá a repechaje. "Es fundamental afrontar la reactivación del fútbol con un documento marco de procedimientos y medidas de prevención generales que se puedan aplicar como mínimo común en las diferentes Asociaciones Miembro, y así garantizar la salud de todos" aseguró tras el encuentro Alejandro Domínguez, Presidente de la Conmebol.

"Los documentos han sido compartidos con las autoridades de los países de las Asociaciones Miembro y servirán como base de trabajo en la reactivación de las competiciones continentales con las máximas garantías", se señaló. Sin embargo, las situaciones que se presentan son dispares, porque si bien en algunos países -como Brasil- ya se reanudó la competencia, en otros volverán a los entrenamientos en algunos días, en Argentina la actividad está totalmente paralizada.

En este sentido, el coordinador del área médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Donato Villani, señaló que la entidad que encabeza el presidente Claudio "Chiqui" Tapia "sigue los lineamientos del Gobierno", que es "el único" que puede decir cuándo y cómo regresarán los entrenamientos grupales. "La AFA sigue los lineamientos del Gobierno, que es el único que puede decirnos qué hacer y cómo. Yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo", manifestó Villani en diálogo con radio Rivadavia. En la misma línea, continuó: "Hay zonas del país que están libres de coronavirus pero tampoco hay nadie que lo certifique. Miren lo que pasó en Jujuy, que volvió a la fase 1".

Sin embargo, el médico aseguró que "no existe la posibilidad" de que los jugadores se contagien en el campo de juego, aunque sí en los vestuarios. "Tapia me dijo que había que trabajar en un protocolo y yo le dije que eso sería mejor que lo hagan Conmebol y FIFA. Para entrenar, considero que cada club tiene que tener el suyo porque saben cuáles son las instalaciones con las que cuentan", añadió. Por otra parte, manifestó: "Es una pregunta interesante quién va a pagar los testeos en el fútbol y, además, si habrá todos los necesarios. Los que se van a usar no tienen que interferir con los que se utilizarán para otra cosa en el país". Para ayudar a las asociaciones, el Comité Ejecutivo de Conmebol decidió entregar 200 mil dólares para utilizar en los test de los jugadores.