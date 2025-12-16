Este domingo (diciembre 14), culminó el torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el Toluca como bicampeón. De acuerdo con datos que ofreció el equipo de investigación de El Míster, el doble encuentro de la final dejó una derrama de MXN 1,847 millones.

Así es como El Míster distribuye ese valor:

Taquilla en ambos estadios: MXN $107 millones (no incluye entradas VIP);

Consumo dentro de los estadios: MXN $30 millones;

Publicidad en televisión: MXN $600 millones;

Apuestas deportivas: MXN $600 millones; y

Derrama económica en Monterrey y Toluca: MXN $810 millones.

Y faltan cuantificar los premios que se llevará cada equipo, primas y asignaciones de recursos por parte de marcas y la propia Liga MX.

Nada con FICREA: Nafin

Hace 11 años detonó uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de México cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino y posteriormente liquidó a FICREA.

El caso, aún abierto, afectó a miles de ahorradores que tenían sus recursos en esta Sociedad Financiera Popular, especializada en dar créditos a Pymes y adultos mayores a quienes ofrecieron tasas muy por encima de las que entonces se ofrecían en el mercado.

Ante quejas de que no liberaba recursos, la CNBV intervino y tras detectar irregularidades y hasta lavado de dinero revocó la autorización de operaciones y mandó a liquidar a la empresa.

Con los años, los ahorradores lograron recuperar apenas una fracción de sus recursos y mantienen litigios contra las autoridades, pero ante los sucesivos cambios de gobierno (se empezó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), miles de víctimas de las irregularidades siguen protestando.

Es el caso de este lunes, en el que decenas de exclientes de FICREA se manifestaron ante Nacional Financiera, el mayor banco de desarrollo del país, con la esperanza de encontrar un foro que les permita continuar su lucha.

Sin embargo, la única respuesta de Nafin, que dirige Roberto Lazzeri, fue declarar que no tienen nada que ver con el caso FICREA.

“(Nafin) no tiene relación u obligación legal, ni como fiduciaria ni como institución de banca de desarrollo, respecto al pago de acreedores de FICREA, ni está relacionada con el proceso de liquidación de dicha institución”.

Orgullo mexicano y consumo local

Ahora que Mercado Libre se sumó al sello Hecho en México, la estrategia del gobierno para promover productos concebidosy fabricados en el país, el gigante del e-commerce lanzó un reporte que muestra cómo la identidad, la innovación y el uso de herramientas digitales impulsan a miles de marcas y emprendedores mexicanos a posicionarse dentro y fuera del país.

De acuerdo con el estudio Orgullo Local 2025: Lo mejor de México: “La demanda de productos con raíces nacionales continúa creciendo y las marcas mexicanas se posicionan como alternativas competitivas frente a opciones globales”.

Asimismo, señala que algunos emprendimientos y marcas como Slim Pop, Flor de la Paz, Pirma, Coqueta y Audaz han consolidado su presencia en el ecosistema digital.

En un país tan diverso como México, el estudio segmenta las preferencias por región y presenta estos hallazgos: