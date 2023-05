Por qué Paraguay se convirtió en un favorito para invertir en propiedades: qué oportunidades premium hay en Asunción

Ante la incertidumbre política y económica reinante que desfavorece el clima de negocios y disminuye la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias en la Argentina, los capitales miran hacia otros mercados. Si bien es un fenómeno que no es nuevo, los tours en búsqueda de nuevos negocios para inversores son recurrentes durante los últimos años.

Pero, no solo atrae la renta y la capitalización que se promete conseguir en el exterior sino también las condiciones estables y la seguridad jurídica de los mercados internacionales.

Si bien se trata de un mercado de menor escala en comparación con otros muy mirados por los argentinos como Estados Unidos o Uruguay, Paraguay, principalmente Asunción, también capta interés tanto de desarrolladores como de inversores.

Desde Altius Group, grupo de origen uruguayo que se expandió en la región, destacan varias condiciones macroeconómicas que favorecen las inversiones en real estate en ese país: se prevé que se registrará la tasa de crecimiento económico más alta de Sudamérica en el período 2020-2024, hay un reducido nivel de deuda pública, tasas corporativas mínimas de la región y los impuestos indirectos más bajos. Además, la inflación promedio del país en los últimos años fue del 4% anual (a excepción de 2022 que llegó al 9% debido a la situación inflacionaria en los Estados Unidos).

More Mariscal, el proyecto de Altius Group que implica dos torres de vivienda dentro de un proyecto de usos mixto, con una inversión total de u$s 50 millones.

Como es obvio, este marco de estabilidad y crecimiento tiene efectos positivos en el sector: "El IVA y el impuesto a la renta son muy bajos, del 10% cada uno. Además, está muy desarrollado el crédito al constructor con tasas accesibles y financiación para los compradores a 30 años. La rentabilidad que obtienen los propietarios oscila entre 5 y 7%, aunque puede ser mayor según el momento del proyecto en el que compren su unidad", detalla Francisco Jorge, gerente general de Altius Group Paraguay.

Esta situación permite promover desarrollos de vivienda sobre todo para la clase media en Asunción, y en particular para los jóvenes. "Ello genera un gran mercado de alquiler de departamentos, que es uno de los principales motores del sector. También crece el mercado suburbano: se están desarrollando barrios privados con infraestructura de lagunas, salidas al río y áreas deportivas", agrega el ejecutivo.

Si bien este grupo empresario está presente en varios países de Latinoamérica, según cuentan apostaron a Paraguay "por su estabilidad económica, las reglas de juego claras y porque existe una demanda habitacional insatisfecha". Esta compañía tiene como objetivo posicionarse en las zonas premium de Asunción con viviendas compactas complementadas con buenos amenities. Al momento tienen dos proyectos en construcción (More del Sol, torre de 27 pisos con una inversión de u$s 18 millones; y More Mariscal, que implica dos torres de vivienda dentro de un proyecto de usos mixto, con una inversión total de u$s 50 millones) y este año sumarán el lanzamiento de otros dos. El ticket mínimo de las unidades parte de los u$s 80.000, según la etapa en que se encuentre el proyecto.

Los valores de las unidades de Magna Legión parten desde los u$s 73.500.

Otros de los desarrolladores presentes en Paraguay son Grupo HVC y CDR (de Argentina) quienes se aliaron para lanzar (en conjunto con los estudios de arquitectura Frangella y KLM Architects) Magna Legión. Martín Fabiani, su director comercial, comparte su análisis sobre la realidad del país hermano: "El mercado y el desarrollo en Paraguay están actualmente con un auge de inversiones".

Si bien existe una amplia oferta de producto, calidad y barrios para invertir allí, "las oportunidades están en las zonas más buscadas de los alrededores del Gran Asunción, donde se crearon diferentes polos urbanos como Villa Morra, zona joven y moderna donde se ubica este edificio", explica.

La construcción, de 7500 m2, se extiende en 10 pisos en los que se emplazan sus 53 departamentos de 1 a 3 dormitorios con balcones aterrazados, cocheras y amenities. La obra comenzó hace pocas semanas y se espera la entrega para marzo de 2025. Los valores de las unidades parten de u$s 73.500.

Sobre sus futuras apuestas a este mercado, Fabiani adelanta: "Estamos analizando tierras y continuaremos con la marca en Asunción. Las oportunidades están en emprendimientos de vivienda en los que su diferencial pase no solamente por el diseño sino por la calidad constructiva y utilidad proyectada".

Esta nota se publicó originalmente en el número 352 de revista Apertura.