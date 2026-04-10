La desarrolladora presidida por Jaime Garbarsky, Ecipsa, se posicionó como la empresa de real estate de mayor crecimiento de América en el ranking anual The Americas’ Fastest-Growing Companies, elaborado por el diario británico Financial Times. En un listado de 300 compañías de distintos sectores -que van desde logística y fintech hasta salud, ciencia y marketing-, Ecipsa se ubicó en el cuarto puesto y escaló 66 posiciones respecto del año anterior. La lista, elaborada junto a la empresa de análisis de datos Statista, clasifica a las compañías según el crecimiento promedio anual de sus ingresos entre 2021 y 2024. Es que Garbarsky encabeza uno de los grupos inmobiliarios más grandes del interior del país, con presencia en ocho provincias y un crecimiento que, en los últimos años, también se trasladó a mercados externos como Paraguay, Brasil e Israel. La empresa cerró 2025 con más de 500 unidades entregadas y 20 proyectos en marcha. En este contexto, el mercado brasileño le representó su principal motor de expansión tras el acuerdo que cerró con la estadounidense Crystal Lagoons, un amenity de lujo. Se trata de un acuerdo que le da exclusividad para la construcción de lagunas de lujo en el estado de San Pablo, donde también tiene tres proyectos de real estate avanzados. En Paraguay, la firma concretó la entrega de su primer desarrollo en Asunción y avanza con nuevos proyectos residenciales. En la Argentina, por su parte, avanza con nuevas entregas de su megaproyecto MilAires, el country urbano que desarrolla en Devoto. A nivel local, la compañía tiene presencia en San Juan, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Neuquén, Chubut, Río Negro y Buenos Aires. En una entrevista con El Cronista, el ejecutivo remarcó que “durante las últimas décadas, la Argentina fue mala palabra”. Sin embargo, sostuvo que algo empezó a cambiar tras las elecciones legislativas de 2025. “Hoy se respira distinto”, dijo en aquel entonces. “Existe otro horizonte. La política económica está más estabilizada, las tasas bajaron. La economía es expectativa. Todavía hay dos trabas que frenan al sector: el crédito hipotecario y el financiamiento para los desarrolladores. No sirve de nada que exista crédito hipotecario si no existe crédito intermedio para construir. La Argentina perdió el ahorro interno. Estamos discutiendo cómo tener reservas. Hay muy pocos países en el mundo con una situación monetaria como la nuestra”, apuntó.