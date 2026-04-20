El dólar cotiza a 17.36 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 20 de abril de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.41 pesos y un mínimo de 17.32 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.37%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en los primeros días, seguida de un ligero aumento y finalmente se mantuvo estable en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una posible inestabilidad en el mercado, aunque la estabilidad reciente podría indicar un equilibrio temporal. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.69%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.81%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos cuatro días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. En comparación con los días anteriores, la tendencia al alza del Dólar indica un creciente interés en la moneda, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el mercado cambiario. Es importante monitorear esta situación para entender su impacto a largo plazo. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir ganando valor si las condiciones económicas se mantienen favorables. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".