Después del rally de acciones en los Estados Unidos ¿Siguen las oportunidades?

El 2024 arrancó con fuerza positiva para los mercados de acciones. En Wall Street el S&P 500 y el Dow Jones Industrial alcanzaron máximos históricos, y el índice compuesto NASDAQ se acerca a su marca máxima desde 2021. En la Argentina, los papeles de empresas lideres tuvieron días de gloria. ¿Cómo seguir después de tanto número verde? Con astucia y ojo entrenado.

Quienes vienen invertidos en acciones norteamericanas festejan altas ganancias. Pero para quienes están líquidos, por fuera del mercado, ¿ya habrá pasado el tren? cuestiona en un informe reciente Merrill & Bank of America.

"Quizás esa sea la pregunta equivocada. La valoración por sí sola no es un buen indicador de la tendencia del mercado", dice Emily Avioli, estratega de inversiones de Merrill, compañía de inversiones de Bank of America. "Los mercados son propensos a sufrir volatilidad periódica coyunturales. Sin embargo, se han visto once años con nuevos máximos históricos desde que comenzó el actual mercado alcista en 2013", dice Avioli y remarca que "todavía tiene margen de crecimiento"

Paulino Seoane, head Investment Ideas en Balanz coincide en darle una doble mirada al mercado actual. "Si miramos los precios nominales vemos que se tocaron máximos históricos. Sin embargo, si miramos algunos valores relativos como son los múltiplos de price earnings (precio/ganancias) tanto para las ganancias del último año como las proyectadas para el entrante, el mercado está lejos de los máximos"

Coincide Santiago Ruiz Guiñazú, head of Equity Sales &Trading, en Adcap Grupo Financiero: "es cierto que estamos en máximos, pero de todas formas, creemos que la economía norteamericana va a seguir traccionando fuerte. Si bien se están atrasando las bajas en la tasa de interés, que se esperaba que sucedieran en marzo a más tardar, ahora creemos que en el segundo semestre tendremos ya dos o tres bajas de 0,25 por ciento".

La selectividad manda

Lo que debe imperar en este contexto es la selectividad en el armado de carteras de acciones globales que, vía CEDEARs pueden diseñarse desde las cuentas de inversión en la Argentina con suficiente variedad como para plantear una estrategia diversificada.

De cautela es la mirada de Diego Martínez Burzaco, country manager y head de Research de Inviu. "El ciclo económico a nivel global nos lleva a ser cauteloso en cuanto a qué va a pasar este año en término de acciones. ¿Por qué? Porque Alemania y el Reino Unido anunciaron que están en recesión, China tiene problemas de crecimiento y la economía de los Estados Unidos se está desacelerando".

" Los índices están algo caros -dice Martínez Burzaco, pero la buena noticia es que si la Reserva Federal comienza a bajar las tasas de interés vamos a tener un impulso de capitales que vayan a las acciones ", sostiene.

Una luz amarilla prende también Gastón Lentini, asesor financiero e idóneo ante CNV: "Algunos colegas esperan menos crecimiento en 2024, otros esperan que pueda complicarse la situación económica y resurgir la inflación como en los '70 en Estados Unidos o aún peor, hay análisis que muestran una correlación de 0,94 de lo que está pasando en el SP500 actualmente y lo que pasó entre 1928 y 1929, cuando se dio la gran depresión". "¿Quiero decir que todo va a terminar de la misma forma? ¡Claro que no!", aclara. Y avanza "hay que estar atentos a las bajas, sobre todo a las empresas que están sus máximos o cerca de ellos, porque cualquier baja se da rápido como pasó con Tesla que perdió 33% en menos de un mes y si uno queda esperando que rebote sin prestar atención, tal vez el costo de oportunidad sea alto".

Un punto en el que coinciden varios analistas es que las oportunidades de 2024 pueden pasar por carriles diferentes a los que se vinieron transitando en los últimos meses y que llevaron a los principales índices a batir récords.

Desde el segundo semestre del año pasado, explica Seoane de Balanz, los índices están básicamente concentrados en las siete compañías más grandes del mundo: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla. "Las oportunidades pueden estar en compañías más pequeñas, satélites a todas estas grandes compañías y proveedoras de servicios", apunta Seoane.

En igual sentido, Lentini mira a las empresas de baja capitalización. "El capital que se invierte en este tipo de proyectos se vio reducido una y otra vez a medida que las tasas subían. La pregunta ahora es si entonces, la baja de tasas volverá a generar la inyección de capital en las empresas más pequeñas del mercado, incluyendo las del IWM en el Russell 2000."

"Todavía se pueden encontrar "gangas relativas", aporta categórico Avioli, de Merrill. "Si bien las acciones del S&P 500 cotizan a una relación de valoración precio-beneficio (P/E) de aproximadamente 20,0 veces (muy por encima del promedio histórico de aproximadamente 16 veces), "las acciones del S&P 500 fuera de las compañías de mega capitalización de los ‘Siete Magníficos' tienen una relación P/E promedio actual de aproximadamente 18 veces", dice Avioli. "Y más allá del S&P 500, los inversores pueden encontrar acciones de pequeña capitalización y de valor con precios atractivos".

Ruiz Guiñazú, es constructivo también. "Venimos de una temporada de balances que fue mejor a la esperada y eso nos lleva a creer que los máximos se van a seguir justificando. Estamos cómodos con lo que es el mercado norteamericano de equity", define y lista sus favoritas.

"Vemos oportunidades en el sector petrolero. Seguimos viendo el precio del petróleo alrededor de los US$80 y creemos que se va a mantener en estos rangos de precios históricos altos, por las tensiones geopolíticas". "En otras partes del mundo, fuera de EE.UU., los bancos centrales están empezando a bajar las tasas de interés y esto seguramente va a empujar a la demanda". En este sector menciona a Chevron, Exxon Mobil y Vista Oil & Gas, que está listada en Nueva York. "Es una empresa que va a seguir creciendo mucho", dice Ruiz Guiñazú respecto de la compañía de Miguel Galuccio.

Martínez Burzaco, sigue mirando de manera positiva a algunas de las grandes tecnológicas:" nos gustan Google y Microsoft; también Amazon viene creciendo a un ritmo interesante."

No es el único. Ruiz Guiñazú de Adcap mira para ese lado también. "La economía americana y mundial seguirá traccionando debido a los avances tecnológicos relacionados a la inteligencia artificial. En el largo plazo destacamos a todas las empresas. Si tuviera que mencionar una de corto y largo plazo diría TESLA ya que tuvo una baja sustancial del 32 por ciento desde el máximo precio registrado en 2023".

Para balancear

"Para inversores más conservadores puede ser el sector financiero norteamericano: el ETFXLF que también está como CEDEAR en la Argentina o bancos como JP Morgan o Bank of America", dice Martínez Burzaco de Inviu y suma al sector de salud a una estrategia más conservadora. Para ponerse la coraza y cubrirse de un mercado demasiado volátil, "empresas de consumo básico que son las más resilientes como PepsiCo o Walmart".

Seoane de Balanz también menciona oportunidades puntuales en compañías vinculadas, por ejemplo, al sector farmacéutico como Eli Lilly y sus nuevos medicamentos para la obesidad o en empresas como General Electric que finalizaría próximamente su proceso de reestructuración con el spin off de GE Aerospace y GE Vernova."Para los que tienen una estrategia más conservadora recomendamos el ETF de S&P. Este ETF replica el índice S&P500 y posee mayormente acciones de gran capitalización Estados Unidos", sostiene.

Lentini hace su mix balance, "si las tecnológicas parecen estar caras, la incertidumbre es alta y el consumo puede bajar, debemos refugiarnos en esas empresas que vendan productos que no podemos reemplazar fácilmente o servicios de los que no nos sea simple prescindir". Dentro de esas acciones elegibles lista a Johnson & Johnson, Procter & Gamble y Abbott Laboratories entre otras del rubro salud y cosmética.

Coca Cola, PepsiCo y McDonald's en consumo masivo; Altria y Philip Morris International en tabaco; Verizon e IBM en telecomunicaciones y AMT en real estate. " Muchas de esas empresas son empresas maduras o conocidas como "empresas value" y, en su mayoría, históricas pagadoras de dividendos tanto por ser líderes en sus industrias como por tener flujos de caja libre elevados que permiten repartir ganancias ", explica Lentini.

¿Y por casa?

El mercado doméstico también anotó un 2023 a puro crecimiento (+60 por ciento medido en dólares) y es generalizada la recomendación de pisar con cautela de acá en adelante. Las acciones de empresas argentinas reaccionaron con una fuerte ganancia al triunfo del presidente Javier Milei , pero ahora los inversores querrán ver resultados -y no solo expectativas- para seguir acumulando y apostando por compañías locales.

Ezequiel Fernández, head Credit & Equity en Balanz es concreto: "Estamos más cautos en el Merval desde fin de año. Las decisiones más difíciles en términos de ajuste fiscal están todavía por delante y el humor social no está plenamente testeado todavía. El rumbo de la macro después de abril va a ser lo que defina la performance del Merval y, por ahora, preferimos posicionarnos de manera más conservadora".

Lentini, es claro: "Aquí no vimos suficientes resultados para pagar más de US$ 1000 el Merval. La necesaria normalización de precios licúa los ingresos quitándonos poder de compra, en un contexto donde ningún activo conservador le gana a la inflación. Hace más de un año esta partida está jugándose y el mercado pagó para ver. Ahora estamos en el trimestre donde se van a conocer las cartas", remarca.

"Las empresas de por sí tienen fundamentos sólidos, tienen bajos niveles de deuda, son rentables en la mayoría de los casos", dice Ruiz Guiñazú, y señala dos sectores a monitorear por parte de los inversores: bancario y energía.

El Banco de Inversión UBS puso la mira hace unas semanas justamente en la petrolera argentina YPF. El analista de Luiz Carvalho, elevó la postura de inversión en YPF de Neutral a Compra. El precio objetivo lo fijó en US$ 27 frente a los US$ 18 anteriores "La posibilidad de que las empresas de petróleo y gas operen con mayor libertad podría mejorar la política de precios de YPF en petróleo y combustible. En el sector de energía, sobre todo la parte regulada (servicios públicos de gas, electricidad), hay un incremento tarifario que tiene que suceder y creemos que se va a dar", explica.

Respecto de los bancos, el potencial viene por el lado de la baja en el riesgo país y con que Argentina empiece a expandir un poco el crédito privado como porcentaje del PBI, según Adcap. "El espacio para crecer es inmenso. Las acciones bancarias quedaron un poco más rezagadas que sus pares de energía. Es esperable que este año los bancos tengan una buena performance para compensar esa diferencia", concluye.

Finalmente, Capital Markets Argentina resalta en su informe de febrero que "las valuaciones de las empresas argentinas aún se encuentran en niveles atractivos. No obstante, se espera una elevada volatilidad en el corto y mediano plazo a la espera de la potencial mejora de las condiciones económicas". Por ello, su cartera sugerida es: Pampa Energía, YPF, Vista, Central Puerto, TGS, BBVA, Grupo Financiero Galicia, Loma Negra y Telecom