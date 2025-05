Tomó el mando en medio de la crisis y puso a este laboratorio israelí a jugar en las ligas globales

En la planta de Villa Adelina, Vanina Faillace, CEO de Teva para Argentina y Uruguay recibe a revista APERTURA. Administradora de empresas por la Universidad de Belgrano y con un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, la ejecutiva conoció la industria farmacéutica a través de una pasantía en la división de laboratorios de Johnson & Johnson. "Fui a una pasantía sin saber muy bien en qué industria estaba ingresando" , dice. Ese desconocimiento la llevó, sin embargo, a formar una trayectoria de 25 años en la industria: trabajó seis años en Johnson & Johnson, cinco en la farmacéutica Novartis y diez en Abbott como directora de Marketing.

En junio del año pasado asumió la dirección de Teva tras haberse desempeñado como directora de Marketing y Comercial de la empresa, cargo que ocupó desde 2021. Asumió el volante de la compañía con un objetivo claro: redefinir la estrategia del laboratorio y posicionar a la Argentina en el mapa mundial con fines de exportación a América latina, África y Europa.

Teva es una compañía farmacéutica global con sede en Israel , que compite principalmente en la Argentina en el segmento de genéricos de marca y medicamentos de venta libre . La filial local cuenta con 300 prestaciones farmacéuticas y más de 400 empleados, según números de la empresa. A nivel global, el país le representa a la compañía el 5 por ciento de su facturación y es el segundo mercado más importante de la región, por detrás de Chile .

Además de la planta de Villa Adelina, donde produce el 96% de los medicamentos que vende en el mercado doméstico , la empresa cuenta con un departamento de investigación "para desarrollar proyectos en el país y competir a nivel mundial". Según comenta la ejecutiva, sus principales áreas terapéuticas son patologías crónicas, como cardiovascular, metabolismo y sistema nervioso central, y tienen una fuerte presencia en el área de especialidades, como oncología, hematología, inmunología y trasplante.

Pero el debut de Faillace como CEO no fue sencillo: tomó el control de la empresa en medio de la tormenta de incertidumbre económica que azotaba a la Argentina y que sacudió a todas las industrias. En ese sentido, las principales barreras de la farmacéutica eran llevar tranquilidad a casa matriz, además del cepo cambiario y la imposibilidad de acceder al mercado de cambios en un momento donde proyecta expandirse a nivel territorial.

"Cuando me llega la oportunidad de tomar la responsabilidad de ser CEO de esta filial, lo hago en un momento en que la empresa necesitaba un fine-tuning de la estrategia, encontrar un nuevo propósito y acomodarse a un entorno, sobre todo económico-político muy cambiante. Los principales retos fueron transmitir confianza a casa matriz, para que sepa que acá, en el sur del mundo, estábamos tomando las decisiones necesarias para buscar las mejores oportunidades para la compañía", sostiene. Sin embargo, hace hincapié en que, los últimos cambios en la política económica son un "signo positivo" y que la liberación del cepo ya está impactando en la industria. "Hoy poder contar a la filial que a nivel macroeconómico todos los indicadores se estabilizaron es un muy buen mensaje", dice.

Y agrega: " Hay una complejidad del mercado argentino donde realmente tenés que ser ágil, eficiente y saber asumir riesgos medidos, pero con la valentía de tomar las decisiones en el tiempo correcto ".

La ejecutiva es optimista con el futuro de la empresa en el corto y largo plazo, pero sostiene que para lograr los objetivos que se propusieron se requiere, además de una sólida estrategia de negocio, un buen liderazgo. Es el puesto que ocupa -dice- el que la hizo redefinir su concepción de liderazgo: "Cuando comencé, para mí había que tomar decisiones, dar dirección, ser dura, tener las respuestas a todo. Hoy por hoy, creo que el liderazgo es justamente no tener las respuestas, sino hacer las preguntas correctas".

Hoy piensa en su legado y en su compromiso y responsabilidad en términos de inclusión y diversidad. En ese sentido, remarca que no quiere ser recordada como la primera gerente general mujer ocupando ese rol o en los resultados de su gestión, sino en el cómo logró esos resultados. Esta enseñanza busca transmitirla también a sus dos hijas, Laia de 5, y Chloe de 12, con quienes lee los libros de Chimamanda Ngozi Adichie, escritora y feminista nigeriana.

"Realmente me propuse, desde que inicié, generar un punto de inflexión en el cómo logramos los resultados. Hay un punto estratégico que mi anterior rol no tenía, que es el de cuidar nuestra planta de manufactura local, uno de los principales imperativos de Argentina para posicionarnos en el mapa global. Para eso me estoy metiendo mucho en temas de liderazgo y de capacitación de las personas", establece la ejecutiva que, a fines del año pasado, sumó en su formación un curso de liderazgo y estrategia de alta dirección en Harvard Business School.

De acuerdo con Faillace, la filial argentina está recibiendo una inversión de u$s 10 millones para hacer la transferencia tecnológica de la planta productiva que tiene Teva en México hacia la planta de Villa Adelina para aumentar la capacidad productiva en el país y posicionarse como un hub, no solamente de elaboración para el mercado local, sino de exportación a nivel mundial. La empresa apunta a comenzar con las primeras elaboraciones hacia 2028 para "tener uno de los mejores portafolios del país en especialidad de alta complejidad".

Esta producción a mayor escala, les permitirá a la vez, no depender en su totalidad del mercado argentino y ser más competitivos -en términos de accesibilidad y costos-. De esta manera, Teva pasará de tener tres plantas de elaboración en América latina, a dos: Chile y la Argentina -de un total de 48 sitios de manufactura a nivel global-. Si bien el año pasado Teva Argentina no creció, para este año proyecta crecer un 10% en unidades.