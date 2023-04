Techint invertirá u$s 1400 millones en 2023 aunque ve un "gran condicionante" en la economía argentina

La inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), prevista entre fines de mayo e inicios de junio, será uno de los mayores, sino el principal, hito de Techint en 2023. No solo porque su empresa de ingeniería y construcción está a cargo del proyecto o porque Tenaris, la fabricante de tubos de acero sin costura del holding, provee los caños. Tecpetrol, la energética del grupo, fue la compañía que más volumen se adjudicó en la licitación del Plan Gas V, con el que se llenará la futura línea: 8,5 millones de metros cúbicos (m3) por día, sobre un total licitado de 28 millones de m3. Si se considera solo el período invernal, cuando se reemplaza el gas natural licuado (GNL) importado, Tecpetrol aportará el 43 por ciento del fluido que correrá el ducto.

" Se trata de un proyecto transformador, que le permitirá a la Argentina sustituir importaciones, generar divisas y crear nuevos empleos. Todo nuestro esfuerzo como organización está puesto en la finalización del GPNK en los tiempos previstos, que son muy desafiantes ", afirma Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol y advisor de la presidencia del Grupo Techint, lo que es lo mismo que decir Paolo Rocca.

CEO de Tecpetrol durante 17 años, hasta marzo de 2021, y uno de los históricos hombres del conductor del imperio industrial, Ormachea anticipa los principales planes y proyectos del grupo para el año, en el que Techint invertirá US$ 1300 millones entre todas sus unidades de negocios. A continuación, sus respuestas por escrito a un cuestionario de APERTURA.

¿Cómo fue 2022 para las distintas unidades del grupo?

Las inversiones realizadas por el grupo en todas sus unidades de negocio permitieron atender la recuperación pospandemia de la demanda, generando buenos resultados. Con su desarrollo de gas de Vaca Muerta en Fortín de Piedra, Tecpetrol se consolida como el principal productor de gas no convencional de la Argentina, aportando el 16% de la producción total del país. La extensión, por 10 años, de la concesión en el campo gasífero Aguaragüe (Salta) y la nueva licencia para explotar petróleo no convencional de Vaca Muerta en Puesto Parada (Neuquén) amplían el horizonte del proyecto en la Argentina.

Por su parte, Ternium pudo abastecer el crecimiento de la demanda de chapa de acero en el mercado local, donde hubo un nivel alto de consumo, impulsado, principalmente, por la industria automotriz, el sector de la energía y el agro.

Para Tenaris, 2022 fue un año de recuperación, tras el fuerte freno impuesto por la pandemia en las inversiones en oil & gas. La guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania alteró la cadena de suministro de hidrocarburos, provocó una estampida de los precios del gas y cambió las prioridades de la política energética de los países, priorizando la seguridad de suministro. La Argentina, sin hipótesis de conflictos bélicos y con un recurso probado como Vaca Muerta, tiene una oportunidad de suplir parte de la demanda de gas y petróleo del mundo occidental que, antes, proveía Rusia.

Por último, Techint Ingeniería y Construcción también alcanzó un alto nivel de actividad, participando activamente en obras vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, como el cierre de ciclo de la central térmica Barragán, en Ensenada (recién inaugurada), y el GPNP, un proyecto que transformará el escenario energético de la Argentina, aumentando la competitividad de la estructura productiva nacional y contribuirá a mejorar el saldo de la balanza comercial, aliviando la presión sobre el stock de divisas del Banco Central.

¿Cuáles son las proyecciones para 2023?

Tecpetrol continuará invirtiendo en todos sus activos de la Argentina. La producción de Fortín de Piedra alcanzará 23,5 millones de m3/día durante el próximo invierno, su máximo histórico, mientras avanzan los proyectos de petróleo no convencional de Vaca Muerta en los yacimientos Puesto Parada y Los Toldos.

Por otra parte, se prevé un consumo de acero similar al del año pasado (una suba del 1 por ciento). Una caída de la demanda vinculada al agro (principalmente, maquinaria agrícola) por la sequía sería compensada por el mantenimiento del consumo de la industria automotriz y de la energía, además del impulso adicional aportado por la minería y la construcción, que impactarán positivamente en la actividad de Ternium.

Los precios sostenidos en el mercado mundial de oil & gas alientan la actividad de perforación de pozos petroleros, impulsando la demanda global de tubería para uso petrolero (OCTG, por su sigla en inglés) a niveles que superan los 16 millones de toneladas/año. En este contexto, Tenaris proyecta un escenario de crecimiento y recuperación de valores similares o mayores a la pre-pandemia, tanto en el mercado local como el internacional.

Además de la construcción del GPNK, Techint Ingeniería y Construcción continuará trabajando con obras relevantes de infraestructura y producción energética. Además, aparecen en el horizonte trabajos vinculados con el desarrollo de litio, minería y más iniciativas en la cadena del oil & gas, con Vaca Muerta como disparador de la producción e industrialización del sector.

¿En qué proyectos se enfocará cada una?

Durante 2023, las empresas del Grupo Techint invertirán unos US$ 1400 millones. La terminación del GPNK en los plazos previstos es prioridad para Techint Ingeniería y Construcción. Para ello, trajo al país equipos de última tecnología de soldadura y técnicos capacitados y, junto con su socio en la construcción, están haciendo los mayores esfuerzos para lograr el objetivo.

El aumento de la producción de gas en Fortín de Piedra para cumplir con los compromisos asumidos en los contratos del Plan Gas V y la conclusión de los pilotos de petróleo no convencional en Puesto Parada y Los Toldos Este son los proyectos más importantes de Tecpetrol.

En Tenaris, la construcción de un parque eólico en Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires, permitirá reducir emisiones en 152.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año y abastecer cerca del 50% de los requerimientos de energía eléctrica del Centro Industrial Campana. La compra de más equipos, la construcción de una nueva base de operaciones y la contratación de 200 personas adicionales aumentarán la capacidad de prestaciones de la unidad de servicios petroleros.

Ternium continuará invirtiendo en todas sus plantas, incorporando tecnología para mejorar la eficiencia, seguridad y sustentabilidad de su operación. La construcción en Olavarría de un parque eólico de 72 mega-watts (Mw) y una inversión de u$s 160 millones representa un avance importante en su plan de descarbonización.

La conclusión e inauguración del gasoducto será un hito. ¿Cuáles son las expectativas con el ingreso en operación?

Se trata de un proyecto transformador, que le permitirá a la Argentina sustituir importaciones, generar divisas y crear nuevos empleos. Todo nuestro esfuerzo como organización está puesto en la finalización del GPNK en los tiempos previstos, que son muy desafiantes. Para acelerar la construcción y mantener los altos estándares de calidad que el proyecto requiere, junto con su socio en la UTE, Techint Ingeniería y Construcción está incorporando la última tecnología disponible en el mundo. Tenaris, por su parte, ejecutó un plan de inversiones en su planta de Valentín Alsina, donde creó más de 350 nuevos puestos de trabajo para hacer frente a este enorme desafío industrial. Y Tecpetrol podrá aumentar su producción para el llenado del gasoducto, ya que se elimina la restricción de capacidad de transporte que ponía un tope a la producción de gas en Vaca Muerta.

¿Cuáles serán los próximos pasos, una vez inaugurado el gasoducto?

Ahora, es necesario completar la etapa II, hasta San Jerónimo (Santa Fe), y revertir el Gasoducto Norte para reemplazar el gas que hoy se importa de Bolivia, sustituir consumos de fuel oil y diésel (importados) para las centrales térmicas del Litoral y poder exportar a Brasil. Son unos 20 millones de m3/día que se pueden producir adicionalmente en Neuquén. Finalmente, en términos más estratégicos, hay que generar una demanda para el enorme potencial energético que tenemos en el país.

¿Cuál es el objetivo de la expansión de Tecpetrol al petróleo no convencional?

En Vaca Muerta, somos líderes en gas, con el yacimiento Fortín de Piedra. Con esta nueva concesión de Puesto Parada, estamos entrando con más fuerza en el petróleo no convencional. El proyecto es auspicioso. Hay que terminar el proyecto piloto, que requiere de una inversión de US$ 65 millones y, luego, invertir otros US$ 500 millones para poner en marcha la producción de, al menos, 15.000 barriles para 2025. Si los resultados acompañan, estimamos que podremos duplicar ese nivel.

Al igual que en el gas, la ampliación de la infraestructura de transporte es un cuello de botella para el aumento de la producción. La ampliación del sistema de oleoductos troncales de Oldelval, que también permitirá incrementar las exportaciones de petróleo, fue clave para la decisión de la empresa de avanzar con el desarrollo de este proyecto.

¿Qué objetivos hay a corto y mediano plazo con Fortín de Piedra?

Estamos invirtiendo para aumentar la producción de Fortín de Piedra de 20 millones a 23 millones de m3/día y, así, cumplir con nuestros compromisos en el Plan Gas V. Para dar un salto en la producción, necesitamos que avance el proyecto de la construcción de la planta de GNL. La Argentina puede convertirse en un jugador internacional en el mercado del gas. Pero, para eso, se necesitan reglas claras porque son inversiones muy importantes. Tenemos una gran oportunidad. Estoy convencido de que, por su potencial exportador, el sector energético pude ser un catalizador de la estabilidad macroeconómica. Estamos hablando de otro campo argentino, en cuanto a la generación de divisas.

Tecpetrol tiene un área de desarrollo de energías alternativas y tanto Tenaris como Ternium desarrollarán sus propios parques eólicos, con inversiones de US$ 350 millones entre las dos. ¿Por qué se avanzó por ese camino?

El grupo presenta dos grandes drivers que impulsan este tipo de proyectos. Por un lado, reducir la huella de carbono, en línea con el compromiso con el medio ambiente. Y, ahí, están los esfuerzos de nuestras empresas siderúrgicas de Tenaris y Ternium. Por otro lado, creemos que la transición energética generará nuevas oportunidades y, desde Tecpetrol, buscamos capitalizarlas. El grupo, en su conjunto, tiene conocimiento y expertise en verticales como el hidrógeno, la captura y la utilización y almacenamiento de dióxido de carbono, energía eólica y solar o litio, por nombrar algunas. Y tiene gran presencia en las regiones donde se encuentran los mejores recursos, lo que genera una ventaja competitiva para posicionarnos como un jugador muy importante en esta transición.

Para lograr este objetivo, hace más de dos años se creó la dirección de Transición Energética dentro de Tecpetrol, que viene trabajando de forma coordinada con las distintas empresas del grupo en los verticales mencionados, en búsqueda de la generación de valor. Esta dirección no solo busca desarrollar negocios con la tecnología actual disponible, sino también acelerar el desarrollo tecnológico a través del fondo de inversión TechEnergy Ventures, que ya invirtió en compañías de producción de energía geotermal, captura de CO2, electrolizadores para producción de H2 verde y almacenamiento de energía, entre otros.

En cuanto a la industria siderúrgica, tanto Tenaris en Gonzales Chaves, como Ternium en Olavarría, están desarrollando parques eólicos para avanzar en sus compromisos de reducción de la huella de carbono. Creo que es una muestra de la capacidad del grupo de llevar adelante grandes proyectos para la industria del acero y la energía en el mundo, que además nos permiten atraer y retener el talento joven de nuestras compañías, que es uno de los grandes desafíos que nos presenta la pospandemia. El grupo está permanentemente desarrollando nuevos proyectos. Está presente en 19 países, lo que propicia la interacción continua entre equipos de trabajo multiculturales y ambientes diversos, sumando otro atractivo a la hora de atraer nuevos talentos.

¿Cómo cree que afectará el año electoral a la economía argentina? ¿En qué y cuáles son las unidades de negocio del grupo más expuestas a eso?

Somos un grupo industrial y energético que emplea a más de 17.000 personas en el país. Estamos comprometidos con la Argentina, con todo lo que eso implica en términos de desafíos por la volatilidad macroeconómica: alta inflación, distintos tipos de cambio... Pero, también, de activos y oportunidades, vinculados a la nueva geopolítica global. Nuestra apuesta es a mediano y largo plazo, y estamos convencidos de que un proyecto industrial o energético solo puede crecer de manera integrada con su comunidad y con la cadena de valor. La relocalización de las cadenas de valor, producto de la pandemia y luego de la guerra en Ucrania, representa una oportunidad para el desarrollo industrial en la región, fundamental para el crecimiento y la movilidad social por el empleo de calidad que genera. Las elecciones pueden ser una oportunidad para que podamos encontrar los acuerdos que permitan consolidar algunos proyectos de largo plazo que demandan fuertes inversiones y, también, para consolidar a la iniciativa privada como la herramienta protagónica para generar empleo de calidad, potenciar exportaciones y crecer sostenidamente.

¿Cómo afecta a la operación local el contexto de restricción de importaciones y pagos al exterior?

La disponibilidad de dólares es el principal condicionante para el crecimiento de nuestra actividad. Las actividades siderúrgica y energética dependen de insumos que no se producen en el país para poder operar. Tenemos que atravesar esta coyuntura compleja, y lo estamos haciendo el sector privado junto con el Gobierno para evitar que afecte la producción y el empleo. En nuestro caso, si bien se han presentado algunas demoras puntuales, se han podido resolver.

¿Cuáles son los principales desafíos que identifica en la macro para este año y cómo cree que el grupo podrá superarlos?

La disponibilidad de divisas y la alta inflación son desafíos importantes para la economía argentina en 2023. La balanza comercial sufrirá los efectos negativos de la sequía sobre los volúmenes exportados del sector agrícola, que no serían compensados por mayores precios. Una reducción de importaciones de energía por el GPNK y la baja del precio del gas licuado pueden compensar parcialmente aquella pérdida.

El contexto internacional tampoco ayuda. Las últimas proyecciones del FMI prevén un crecimiento de la economía mundial inferior a 2022 (2,9% versus 3,4%), afectado por aumentos de las tasas de interés y la guerra Rusia-Ucrania. Un eventual financiamiento del déficit fiscal con alguna forma de emisión puede contribuir a mantener alta la inflación.

(Esta nota se publicó en la edición número 351 de APERTURA, correspondiente a marzo de 2023)