Quiénes fueron las empresarias pioneras de la Argentina

En los albores de 1976, cuando la sombra de las convenciones sociales y las etiquetas de alta sociedad delineaban su juventud, Amalia Lacroze de Fortabat se vio catapultada hacia la presidencia de Loma Negra. La muerte de su segundo esposo, Alfredo Fortabat, marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a un camino empresarial que, hasta entonces, era desconocido para ella. Aunque su juventud podría haber sido un obstáculo, la tenacidad la impulsó a adentrarse en el mundo de los negocios con audacia.

Al tomar las riendas de la compañía, confesó no poseer conocimientos previos del negocio, pero actuó con la valentía de quien se aventura en lo desconocido. Heredó no solo la responsabilidad de dirigir una empresa, sino también una vasta fortuna, convirtiéndose con el tiempo en la mujer más acaudalada de Argentina, con cerca de U$S 1800 millones.

A base de empeño y esfuerzo, Amalia Lacroze de Fortabat forjó su lugar en la escena empresarial, ganándose el título de "La Dama del Cemento". Su presencia no solo se limitó a Loma Negra, sino que resonó fuertemente en la esfera local, convirtiéndola en una de las empresarias más respetadas de Argentina hasta su fallecimiento en 2002.

Amalita, como cariñosamente la llamaban, no solo dejó un legado económico, sino que abrió sendas para las mujeres empresarias argentinas, rompiendo su propio techo de cristal y desafiando las barreras preestablecidas.

Aunque las cifras actuales reflejan que las mujeres empresarias siguen siendo minoría, el legado persiste. Según el último relevamiento de KPMG, de 2023, sólo un 17,5 por ciento de mujeres son las que integran los directorios como titulares y suplentes dentro del millar de empresas argentinas existentes. Pero la brecha es aún mayor en las presidencias, donde las mujeres representan solo el 6,4 por ciento.

Silvia Gold, al frente de Grupo Insud, ha continuado esta travesía junto a su esposo Hugo Sigman. Bioquímica de profesión, su trayectoria comenzó en los años setenta, liderando el Departamento de Control de Calidad y Desarrollo de Nuevos Productos de Laboratorios Sintyal. Desde entonces, ha diversificado Grupo Insud más allá de lo farmacéutico, explorando territorios como agroforestería y la producción televisiva y cinematográfica.

Silvia Gold, primero con Grupo Chemo y luego con Insud, la empresaria pisa fuerte en la industria farmacéutica.

Otra mujer que desafió convenciones desde temprana edad fue Susana Balbo, con el anhelo de ser física nuclear. En la tumultuosa década del ochenta, enfrentó hiperinflación, la depresión de su esposo y la crianza de dos hijos pequeños. Decidida a cambiar su destino, incursionó en el mundo del vino, convirtiéndose en la primera enóloga mujer de Argentina. Reconocida mundialmente como "la Reina del Torrontés", su contribución transformó la industria vitivinícola, culminando con la fundación de Susana Balbo Wines en 1999.

Susana Balbo se consagró en los '80 como la primera mujer enóloga.

En un universo automotriz dominado por hombres, Isela Costantini emergió como un faro de cambio al asumir como gerente general de General Motors en 2012, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de una automotriz en Argentina. Su influencia se expandió a la presidencia de Aerolíneas Argentinas, desafiando las barreras culturales y demostrando que las mujeres pueden liderar en cualquier ámbito.



Isela Costantini marcó un hito en la industria al convertirse en la primera mujer en liderar una automotriz.

Entre las que hicieron punta también están Ernestina Herrera de Noble (Grupo Clarín); Edith Rodríguez (Pluspetrol); María Rosa Cartellone (Grupo Cartellone); Graciela Roggio (Grupo Roggio); María Elena Olazábal Estrada de Hirsch (Bellamar Estancias); y Nelly Arrieta de Blaquier (Ledesma), entre otras.

Así, estas mujeres pioneras, inspiradas por otras como Amalia Lacroze de Fortabat, han trascendido las convenciones para dejar su huella en el universo empresarial argentino, recordando que el coraje y la determinación son los verdaderos catalizadores del éxito.