Los activos argentinos están de oferta y se abre la temporada de oportunidades

A principios de mes la multinacional francesa Saint Gobain, dueña de marcas como Weber, Isover y Megaflex, adquirió Térmica San Luis, una compañía familiar productora de lana aislante. La transacción llegó luego de un año en el que se registró el mayor volumen de deals de fusiones y adquisiciones (M&A, por su sigla inglesa) desde 2019.

Las perspectivas de un cambio de escenario económico tras las elecciones combinadas con activos que están en precios mínimos históricos en dólares generan la ilusión de que, tal vez, la inversión de Saint Gobain sea la primera de muchas y que, como en 2015, los capitales empiecen a buscar oportunidades en la economía local. Sin embargo, el escenario actual es más complejo que el de hace ocho años y las decisiones pueden hacerse esperar.

"No va a ser un año sencillo y nadie espera que se tomen medidas económicas que aceleren desembolsos. Es probable que este año no cierre con demasiadas transacciones, pero las empresas pueden empezar a prepararse para el futuro. Quien quiera vender su compañía o recibir capital tiene que estar listo", dice Hernán Pflaum, socio de Adcap, compañía de asset management que el año pasado incorporó el área de financial advisory, con la mira puesta en lo que pueda pasar en el segmento de M&A local.

El experto señala que en la actualidad las áreas que más inversiones atraen son las relacionadas con Vaca Muerta y la minería, especialmente el litio. Fuera de esos sectores estratégicos es más difícil encontrar capital dispuesto a entrar en el país.

Distinto es el caso de las compañías extranjeras que ya tienen presencia local, que tienen tres opciones: esperar a que pase la tormenta, vender parte o todos sus activos, o aprovechar el valor actual de los activos y salir a comprar otras firmas. A favor de esta última opción está el exceso de liquidez que generan las restricciones cambiarias. Con tantos pesos en poder de las empresas es posible que se vean más operaciones como la de Saint Gobain.

"Muchas empresas, medianas y grandes, nacionales y extranjeras, que generan caja, acumulan pesos, y no pueden convertirlos a dólares por sus necesidades de acceso al MULC para importaciones, empiezan a buscar negocios en la economía real. Los movimientos y contactos son intensos, pero los cierres de transacciones son escasos", detalla Patricio Rotman, director de la consultora F&G Finanzas & Gestión.

En su opinión, los accionistas argentinos que consideran la posibilidad de vender sus negocios, están pretendiendo valuaciones elevadas, en dólar billete. Eso choca con las expectativas de los compradores que esperan poder pagar en pesos y con valuaciones que reflejan el riesgo argentino y termina frustrando la concreción de los deals.

Además, Rotman vaticina que podría verse la salida de más empresas internacionales que deciden vender sus filiales. Aunque ya más cerca de las elecciones se espera una menor actividad por el contexto de definiciones políticas: "Para que haya fluidez en las operaciones de M&A se necesita un contexto político favorable y un entorno macroeconómico ordenado y con crecimiento".

Muchos de los deals que se vieron en 2022, señala Miguel Montemerlo, socio del estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, fueron protagonizados por compañías argentinas, que compran activos a algunas multinacionales. Ese fue el caso de Georgalos, que le compró las marcas y plantas de Toddy y Zucoa a Pepsico, y Mantecol y Palitos de la Selva a Mondelez.

"Los activos están muy baratos y eso genera oportunidades, pero a pesar de ello no se ve una cola de extranjeros para traer capital. Hoy ingresar dinero es muy engorroso, porque si se hace al tipo de cambio oficial, se encarece mucho la operación y las compañías de afuera no están acostumbradas a operar en el contado con liqui", señala el abogado y destaca que sí hay argentinos dispuestos a tomar el riesgo. Conocen mejor el paño y saben cómo operar en un mercado de incertidumbre constante.