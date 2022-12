La nueva idea de McDonald's: prueba entregar pedidos en una cinta transportadora

McDonald's empezó a cocinar lo que podrían ser sus restaurantes del futuro en Texas. Ahí abrió un local concepto con el objetivo de evaluar distintos modelos para sus clientes al paso. Desde cintas transportadoras hasta estantes para take out y más espacio de estacionamiento . Pero no es el único player de la industria que apuesta a crecer con órdenes y ventas por fuera del salón.

El restaurante concepto tiene el objetivo de testear ideas para el futuro modelo de negocio.

Se trata de una sucursal mucho más pequeña que las que suele tener la marca en la mayoría de los mercados en los que opera. Este "concept-restaurant" está ubicado en Fort Worth, Texas, y está diseñado para testear distintas ideas para los clientes que deciden consumir sus pedidos en sus casas o en el camino. "Es un concepto de test-and-learn", apuntaron desde la firma.

Una cinta con tu comida

Una de las principales novedades es el carril de "Order Ahead" (su orden está adelante) que está separado de la tradicional fila de drive-thru. En este caso, está pensada para aquellos consumidores que hayan realizado su pedido a través de la aplicación móvil de la cadena. Luego, una cinta transportadora les entrega la comida a través de una ventanilla .

Los clientes podrán hacer su pedido vía app y una cinta se los entregará en el local.

Desde la compañía aseguran que también incorporaron un desarrollo tecnológico que les permite que los empleados preparen los pedidos cuando ven que el cliente se encuentra cerca del local.

A su vez, el restaurante cuenta con mayor espacio de estacionamiento, tanto para autos de comensales como así también de repartidores. Para estos últimos también habrá un espacio especial fuera y dentro de la sucursal.

Otra novedad, señalan, son los kioscos de autoservicio. Si bien estos ya fueron implementados por la compañía en varios mercados, el cambio radicará en que las terminales de dicho local aceptarán pagos tanto en tarjeta como en efectivo . Asimismo, el restaurante contará con un espacio de estantes en los que los clientes podrán recoger los pedidos que hayan hecho con anticipación.

Los que pidan para llevar también encontrarán su pedido en un estante especial.

Por el momento es el único local de este tipo que McDonald's abrió en el mundo y servirá como test para luego analizar si alguno de estos sistemas puede implementarse en otras sucursales. La firma había anunciado que planeaba abrir un restaurante concepto en noviembre de 2020.

El drive-thru más rápido

Las cadenas de fast food intensificaron sus inversiones enfocadas en los consumidores al paso en los últimos años. En particular, potenciaron sus apps propias, agrandaron su red de delivery y abrieron nuevos espacios de drive-thru. Por caso, Taco Bell inauguró un local con cuatro carriles para vehículos.