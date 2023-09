La familia que creó un imperio fabricando gorras deportivas y hoy hacen hasta la de Bizarrap

En la Argentina, New Era tomó popularidad tras convertirse en la encargada de lanzar la gorra oficial de Bizarrap . Sin embargo, a nivel global es uno de los jugadores más importantes del negocio de headwear. Está presente en 120 mercados y vende más de 200 millones de prendas al año. Pero su principal diferencial fue crear un tipo de gorra que hoy la usan desde cineastas hasta músicos .

Ehrhardt Koch llegó a los Estados Unidos cuando tenía solo dos años y su familia se asentó en un barrio alemán al este de Buffalo, Nueva York. Ahí aprendió al arte de hacer sombreros, pero tras muchos años de trabajar en relación de dependencia, Koch decidió independizarse. En 1920, a los 37 años, le pidió u$s 5000 a su tía y fundó E. Koch Camp Company .

New Era fabricó la versión oficial de la icónica gorra de Bizarrap. En menos de un día agotó stock.

Su compañía se especializaba en fabricar sombreros de hombre. Durante su primer año en operación produjeron 60.000 unidades. El trabajo era en su mayoría manual por lo que el producto final era un bien artesanal muy preciado.

De los sombreros al béisbol

El foco de la empresa, que a partir de 1922 pasó a llamarse New Era, cambió cuando se unió Harold, el hijo de Ehrhardt, en 1932. El joven Koch notó que la demanda de sombreros estaba en caída, en cambio, lo que crecía era la popularidad de las gorras de béisbol . Entonces en 1934 firmó un acuerdo para fabricar esa prenda del outfit oficial de los Cleveland Indians.

Poco a poco, cada vez más equipos empezaron a rubricar contratos con la compañía de los Koch. Para principios de los 50 New Era ya era proveedor de la mayoría de los clubes de la liga estadounidense, desde los Brooklyn Dodgers hasta los Detroit Tigers.

Harold Koch fue el encargado de virar la empresa hacia el mundo deportivo y creó la 59Fifty.

Durante esos años también presentaron a uno de sus productos estrella: la gorra 59Fifty o gorra estilo Brooklyn . Se trata de un modelo con visera plana y corona alta, que tiene una mayor estructura por lo que no es ajustable. Fue un diseño de Harold Koch que explotó en los 60, en particular cuando fue adoptado por los referentes del mundo del hip hop. Incluso llegaron a abrir una fábrica en Derby, Nueva York, solo para producir la 59Fifty.

Dos momentos clave del rey de las gorras

El punto de quiebre de New Era se dio en los 80 ya con David, hijo de Harold, en la presidencia. Hasta ese momento la compañía solo fabricaba gorras para los equipos, mientras que los fanáticos solían comprar réplicas. Los Koch se dieron cuenta que había un negocio potencial muy grande entre los hinchas. La firma pasó de producir 1,4 millones de gorras por año a 12,3 millones en una década .

Otro de los grandes golpes de popularidad involucró al cineasta Spike Lee. El director de Malcolm X llamó a New Era y les hizo un pedido particular. Quería una versión roja de su gorra de los New York Yankees, en lugar de la tradicional azul. Lee utilizó su flamante gorra durante la Serie Mundial de 1996 y disparó una ola de pedidos . El mismo modelo luego fue popularizado por Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit.

El cineasta Spike Lee y su gorra roja de los Yankees, un pedido especial que le hizo a New Era

Bajo el mandato de Christopher, la cuarta generación al frente de la empresa, New Era cambió su modelo de producción y pasó a tercerizar la fabricación. Además, encaró la expansión internacional de la marca con oficinas en Europa, Japón y Australia. También firmó contratos como proveedor oficial de las otras dos ligas clave en el mercado estadounidense: la NBA (básquet) y la NFL (fútbol americano).

En 2021 el fondo Acon Investments realizó su primera inversión en la compañía. Al año siguiente adquirió un 20% y en agosto de 2022 aumentó su ownership con un desembolso de u$s 700 millones. Asimismo, como parte de la transacción, la MLB, NBA y NFL se convirtieron en dueños minoritarios de New Era Cap.

New Era en la Argentina

El grupo JMC es el encargado de manejar la licencia de la marca en la Argentina. Ya tenían un pie en el segmento gorras a través de Gooring Bros, además de ser los encargados de la estrategia de New Balance, Joma, Speedo y Forever 21 en el mercado local .

New Era abrió su primera tienda en el país en 2022 y podría abrir otra antes de fin de año.

A partir de 2022, el grupo se encargó de relanzar la marca en el país con su primer local al público. La tienda de 50m2 está ubicada en el shopping Alto Palermo y planean abrir otra antes de fin de año.