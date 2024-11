La estratega del agro: quién es la mujer que hoy ocupa un rol clave en la Sociedad Rural

Eloisa Frederking (52) está ocupada. Acaba de salir de una reunión con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y pronto tiene un almuerzo al que no puede faltar. Y es que tiene una gran responsabilidad: desde septiembre de este año es vicepresidenta segunda, luego de haber sido secretaria de la Comisión.

Hasta llegar a donde está, Frederking tuvo que sortear ciertos desafíos. Hija de productores agropecuarios, a sus 31 años tuvo que interrumpir sus estudios para hacerse cargo de la empresa familiar: "Estudié dos años de Relaciones Internacionales y tuve que dejar la carrera para reflotar la empresa familiar que estaba complicada", recuerda.

Así se metió de lleno en el sector agropecuario, aprendiendo desde las bases. "Apenas entré a la administración del negocio familiar, me tuve que interiorizar de todos temas que para mí eran nuevos: tenía las cosechas por levantar, contratos ya firmados de los administradores, me rebotaban los camiones en Rosario y me daban explicaciones que yo no entendía", cuenta.

Frederking se tuvo que hacer cargo de un feedlot al sur de Córdoba, y un campo proveedor de ternero en Chascomús, lo que la llevó, por diez años, a estar "arriba de un auto, para todos lados". Para aprender, capacitarse y rodearse a su vez, de otros productores, se sumó a CREA . "Ahí empecé a compartir la experiencia con otros productores donde aprendí un montón y de a poco me fui metiendo en cursos y en cuanto espacio de aprendizaje hubiera", dice. Además, seguía una rutina autodidacta: casi todas las mañana miraba el canal rural, anotaba en una libreta lo que consideraba más importante, lo buscaba, y se seguía informando.

Eloisa Frederking y otros líderes de la SRA reunidos con el ministro de Economía, Luis Caputo,

Pero sentía que todavía le faltaba algo importante en su vida: involucrarse en la política . "A mí siempre me había gustado mucho la política y, cuando fui viendo los problemas que teníamos en la empresa familiar, dije ‘yo me quiero meter en la política gremial porque quiero resolver estos problemas participando'. En ese momento, Luis Miguel Etchevehere era el presidente de La Rural y me parecía que era un presidente que me inspiraba mucho y dije ‘sí, este es el camino a seguir'", destaca.

Su primer contacto -y la fusión que encontró entre el mundo productor y el político- fue a través del rol de delegada en la Sociedad Rural. "Me involucré como delegada para tratar de ver cómo podía colaborar y solucionar los problemas", revela.

Después de apartarse por unos años porque, asegura, no estaba de acuerdo con la gestión, impulsó una lista propia y se presentó a elecciones: "Ganamos las elecciones y empezamos a gestionar La Rural, hace casi cuatro años ya. Ahí es donde pegué el salto para tener un cargo directivo más importante. Empecé siendo secretaria, fui la primera mujer en ocupar un cargo en la mesa directiva -integrada por seis personas- y hoy soy vicepresidenta segunda".

Actualmente, Nicolás Pino está al frente de la Comisión Directiva. Lo siguen Marcos Pereda, como vicepresidente, y Eloisa Frederking como vicepresidenta segunda .

Frederking es la primera mujer vicepresidenta segunda de la historia de la Sociedad Rural Argentina. "Significa un orgullo personal, pero un gran desafío institucional", admite. Y, en referencia a la posibilidad de que, en algunos años, sea una mujer quien esté a cargo de la presidencia , apunta: "En esta transformación de la Sociedad Rural, todos tenemos oportunidades para seguir representando a los productores".

Además de liderar la Comisión de Estrategia Parlamentaria de la SRA, es miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial de Agricultores (OMA) donde representa a los agricultores de toda América Latina. "En unos días viajo también a la COP de Biodiversidad en Cali (Colombia) donde llevo la postura de todos los agricultores, y al G20 para ir a buscar la defensa de los productores", completa.

En ese sentido, y respecto al panorama productivo en Argentina, manifiesta su preocupación por el impuesto de los derechos de exportación que todavía no eliminó el actual Gobierno. "Tenemos esa distorsión que hace que nuestro esquema de producción sea terrible. Igual que el resto de los empresarios, también tenemos ingresos brutos, y la distorsión del IVA - IVA compra e IVA venta con distintas alícuotas-. Pero además de todo eso, el Estado se lleva una parte enorme de la renta", sostiene.

Los pedidos que le hacen al Gobierno son los que vienen reclamando desde que asumió Javier Milei: la quita de retenciones y la eliminación del cepo que es lo que, sostiene la experta, va a permitir que "lleguen las inversiones". "Cuando vengan inversiones, el Gobierno va a poder tener un equilibrio para organizar el país y tener la estabilidad necesaria para dejar de depender del agro", finaliza.