El método de Warren Buffett y Steve Jobs para ser exitoso: una sola palabra que te permite estar enfocado

Después de su divorcio, Carl quedó sumido en una nube de negatividad y por consejo de un antiguo compañero de trabajo decide ir a un seminario motivacional. Ahí el gurú Terrence lo impulsa a decir que "si" a todo lo que le propongan. Si el magnate Warren Buffett se cruzara con el personaje interpretado por Jim Carrey en "¡Sí, señor!" seguramente estaría muy decepcionado con su actitud porque no condice en nada con su filosofía para el éxito.

¿Qué diferencia a las personas exitosas? Con frecuencia se suele indagar sobre sus hábitos y costumbres para intentar aplicarlos a la vida cotidiana y, de esta manera, lograr cumplir las metas que cada uno se propone. En ese caso, se trata de una sola sílaba que, aseguran, podría cambiar por completo la manera en la que se llevan adelante los proyectos. Solo basta con decir "no".

El método de Steve Jobs

"La gente cree que estar enfocado significa decirle "sí" a eso en lo que tenés que enfocarte, pero ese no es su verdadero significado. Significa decirle 'no' a otro centenar de grandes ideas", aseguró Steve Jobs durante una conferencia global de desarrolladoras de Apple en 1997. Y concluyó: "Estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que sí hemos hecho. Innovar es decir que no a 1000 cosas".

El fundador de la marca de la manzana convirtió al "no" en un hábito. Según Jony Ive, diseñador de Apple, Jobs solía preguntarle con regularidad: "¿A cuántas cosas les dijiste que ‘no' hoy?". En diálogo con Vanity Fair, explicó que la razón detrás de esta práctica es que el estar enfocado debe transformarse en la guía a la hora de tomar decisiones. " Enfocarse significa decirle que ‘no' a algo que crees que es una idea fenomenal . Y te despiertas pensando en eso, pero dices que no porque estás enfocado en otra cosa".

Al fin y al cabo el tiempo afecta a todos por igual. Para todos existen 24 horas, 7 días a la semana y así. No importa cuán rico o exitoso seas, el tiempo siempre será un limitante para la cantidad de actividades a hacer . Por eso, al decir que "no" se maximiza el tiempo. La clave no es tomarlo como una oportunidad perdida sino como una eliminación de las distracciones.

El consejo de Warren Buffett

Bill Gates y Warren Buffett son otros dos ejemplos de personas exitosas que lograron introducir esta palabra en sus rutinas diarias para poder tener la lupa en lo que realmente importa. En realidad, el fundador de Microsoft tomó este hábito a partir de un consejo de "el oráculo de Omaha".

"Siempre va a haber una fuente interminable de oportunidades, cosas para hacer, causas por las que preocuparse y más y más. Saber cuándo y cómo decir que no a proyectos, invitaciones sociales y otros pedidos te libera para enfocarse en objetivos que importan", le dijo Buffett a Gates.

El punto más importante es priorizar. Según Jim Collins, autor del libro "Good to great", no hay que hacer listas de cosas para hacer, sino de cosas que hay que dejar de hacer . Aquí una lista de cosas a las que las personas exitosas suelen decirle que "no".