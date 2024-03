Cómo es el nuevo gigante del streaming que desafía a Netflix y Prime Video

Fernando Medín es argentino y desde hace más de dos décadas fue parte de Discovery, empresa que se fusionó con Warner Media hace casi dos años, y que fue el puntapié para estrenar cargo como presidente y director gerente para América latina y el mercado hispano de los Estados Unidos de Warner Bros. Discovery , que se erigió como un potente conglomerado de medios.

Desde su bunker en Brasil fue parte de lo que ya es una realidad, la plataforma de streaming de HBO, Max, desde donde se ofrecerán más de 37.000 horas de contenido de HBO, Warner Bros., DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim. Así, la compañía salió, desde finales de febrero a competirle a Netflix, Prime Video, Star+ y otras, en la región y en la Argentina a partir de $ 2190 pesos + IVA mes en la Argentina.

- ¿Hubo cierto retraso en lo que fue el lanzamiento de Max, que estaba planeado para el año pasado?

- Max se lanzó en Estados Unidos en mayo del 2022 y lo habíamos previsto para el final del cuarto trimestre de 2023 en América Latina. La verdad es que se lanzó poco a poquito. Queríamos tenerlo al 100% con todas las cuestiones técnicas, y esa fue la decisión del retraso.

- ¿En Argentina tuvieron algún tipo de problema con el tema de la coyuntura?

- Queríamos llegar al consumidor lo más rápido posible. Las cuestiones macroeconómicas y macropolíticas son una constante en América Latina. La verdad que estamos acostumbrados a operar en esta región. Yo estoy en América Latina hace cinco años. Siempre hay algo que está roto. Sabemos que hay una receptividad enorme a nuestras marcas, de nuestras franquicias, de nuestros personajes. Y la propuesta que traemos es muy robusta, pasamos a tener el doble de contenido y a tener muchos más géneros.

- Pero el escenario, ¿no le cambia las proyecciones?

- Obviamente que una economía mejor o peor te cambia todo. Pero también la expectativa del consumidor marca el rumbo. El consumidor está al día de lo que se está lanzando en todos los países del mundo. Independientemente de dónde esté parado y cuál sea la coyuntura económica, quiere el producto y lo quiere consumir. Y si no te lo consume comprando, lo consume pirateando. Por lo cual hay que estar donde el consumidor quiere.

- ¿Qué proyección hace de cantidad de clientes a nivel local?

- No tenemos un número específico, pero sí estamos convencidos de que vamos a crecer y tenemos una expectativa muy grande y por eso estamos invirtiendo en el contenido. Si se quiere llegar a cierto volumen, hay que tener relevancia con contenido local, con algo que genere identidad. Y en ese sentido, estamos haciendo inversiones grandes.

- ¿La idea de la compañía es, en algún momento, virar directamente al streaming?

- Uno de los motivos por los cuales nosotros estamos lanzando en América Latina, es por lo importante que es nuestro negocio en la región. La idea no es abandonar ninguno sino trabajar sobre cada uno de ellos. De hecho, hemos lanzado marcas más nuevas en canales lineales, como TNT Novelas o Adult Swim, mucho pensando en el mundo lineal, pero también pensando en el del streaming, porque queremos ser identificados también como pioneros de programación. Incluso, siendo América Latina un lugar donde la tasa de bancarización es baja y la penetración de las tarjetas de crédito también, nosotros tenemos una estrategia para ir directo al consumidor. Vamos a trabajar con nuestros partners de distribución tradicional y los más nuevos para encontrar al consumidor donde el consumidor está. Y si no tiene tarjeta de crédito y paga a través de la compra de la banda ancha, bien. Y si lo hace a través del plan de datos, también. Por eso creamos tres planes, y además uno con publicidad, otro estándar y otro platinum. No creo que haga falta abandonar ninguna plataforma ya que todas estas se retroalimentan.

- ¿Qué análisis puede hacer hoy en cuanto a cómo se consume contenidos en Argentina?

- Tiene que ver con momentos... Primero, en general uno consume en la mejor plataforma disponible en el momento que está consumiendo. Lo que se ha visto en los últimos tiempos es una cantidad violentamente mayor de consumo de contenido, dada su disponibilidad en distintos tipos de pantallas. Están quienes quieren ir y buscar el contenido, o quien lo quiere ya armado. Para todos hay una solución. Pero, me gustaría tener más presente en la Argentina todo lo que son los eventos y las experiencias.

- ¿Cuál va a ser la estrategia de precios para competir con Netflix, Amazon y el resto?

- Obviamente que somos conscientes del precio que tienen nuestros competidores, pero también somos muy conscientes de la calidad de nuestro contenido y quiénes somos. No es que estamos planeando nuestra estrategia basado en qué es lo que hizo el de al lado. La lógica tiene que cerrar con nosotros.

- Pero, lo que está sucediendo es que con la "variable ajuste" mucha gente está empezando a dar de baja todo lo que puede...

- Sí, esa es una realidad de la situación de Argentina en este momento, pero en general el consumo en los momentos de crisis es más grande. Pero, el contenido que tenemos y la propuesta de valor nos diferencian. Al mismo tiempo estamos dispuestos a trabajar con nuestros distribuidores tradicionales de pay TV y los distribuidores más modernos para permitir, que, en la medida de lo posible, el producto sea rentable.

- ¿Qué evaluación puede hacer a casi dos años de la fusión entre Warner Media y Discovery?

- Desde que nos conformamos como Warner Bros Discovery nos hemos convertido en la compañía que crea y distribuye el portafolio de contenidos y marcas más diferenciado y completo del mundo. Este lugar que ocupamos hoy a nivel global nos abre la puerta a ofrecer un amplio espectro de servicios. Tal es así que, desde el negocio internacional de WBD atendemos a todos nuestros consumidores a través de todas las plataformas: cine, entretenimiento, streaming, deportes, noticias, premium, canales abiertos y pagos, gaming, eventos en vivo, productos de consumo y experiencias y géneros (ficción, documentales, infantil, factual, lifestyle). Y estamos bien posicionados para atraer a los mejores narradores y utilizar nuestro motor creativo, franquicias y marcas para producir una oferta de contenido atractiva y diversa. Al mismo tiempo, a nivel regional entendemos que es fundamental el conocimiento de las economías, culturas y los gustos locales; específicamente, en Latinoamérica y Estados Unidos hispano, nuestras audiencias son culturalmente diversas y tienen muchos matices, lo que hace que nuestro trabajo sea desafiante. De hecho, uno de los grandes retos en el último año, fue alcanzar el desafío de operar cada una de nuestras líneas de negocio como un único equipo global. Puedo decir que lo hemos logrado y los beneficios han sido notables.

- ¿En qué va a redundar la asociación con Sony y NBC Universal a nivel contenidos y estrenos?