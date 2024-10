Canceló la deuda externa de la empresa con yuanes y quintuplicó su capacidad crediticia: la receta de este ejecutivo

Contador público (Unlam), con un posgrado en Finanzas de la UCA, Manuel Martín Trigas asumió como CFO de Newsan en febrero de 2021. Antes, había trabajado en el área en Coto y se había desempeñado como gerente de Control de Gestión en el Grupo PSA Peugeot-Citroën Argentina y de Auditoria en PricewaterhouseCoopers (PwC).

Se hizo cargo del área financiera de Newsan en plena pandemia , con todo lo que eso implica. "El proceso de adaptación fue más complejo que el que debería ser en una situación de normalidad. La virtualidad en su máxima expresión de ese momento fue una característica que tuve que dominar para, rápidamente, conocer la problemática de la empresa, entrar en ritmo lo antes posible y, así, comenzar a gestionar los temas de manera eficiente. En ese proceso, fue fundamental la colaboración de todos los equipos que hoy dirijo", explica.

Este año, además, se llevó el segundo puesto del premio al CFO del Año que realiza la revista Apertura y El Cronista, con la colaboración de Deloitte como main sponsor.

Tiene a su cargo un plantel de 85 colaboradores distribuidos en las gerencias de Mercado de Capitales, Planificación Financiera y Comercio Exterior, Impuestos, Contabilidad y Costos de Fabricación y Créditos y Cobranzas de Grandes Clientes y Nuevos Canales. Reporta directamente al CEO y presidente de Newsan, Luis Galli, y al chairman, Rubén Cherñajovsky .

Asegura que lo que más le atrae la compañía de electrodomésticos es el espíritu de innovación y colaboración de sus integrantes, "la pasión por la tecnología y una cultura emprendedora orientada a resultados, a la calidad y a la creación de valor; estoy convencido que la innovación permanente es la manera en que hacemos bien las cosas y, de esa forma, nos enfocamos en nuevos desafíos que afrontar", define.

La gestión financiera cambió en los últimos años . "La dirección de Finanzas tomo un rol protagónico en las decisiones. Paulatinamente, fue migrando desde la gestión del capital de trabajo, el control de los costos, la optimización de las operaciones para mejorar la rentabilidad, la eficiencia y la gestión del riesgo financiero para posicionarse más como un participante activo en las definiciones de negocio. Se incorporó una visión 360°, ya que no debe dejar ninguna variable sin atender que pudiese modificar las condiciones de la estrategia del negocio y afectar los márgenes de las operaciones", dice.

Apuesta a esa visión abarcativa: "Son muchas las alternativas que deben evaluarse en profundidad. Pero todas confluyen en un solo objetivo: la maximización de resultados". Y esa filosofía es la que viene aplicando desde 2021.

"Durante 2023 fueron innumerables los desafíos y los logros que hemos materializado. Entre ellos, puedo mencionar la presencia en el mercado de capitales a través de las emisiones de obligaciones negociables, ampliando nuestra calificación, que refleja la posición de Newsan como líder en fabricación, comercialización y distribución de electrodomésticos; las alianzas estratégicas con marcas internacionales de la industria; y la adecuada diversificación de sus ingresos tras la incorporación de fabricación de motos y producción y comercialización de truchas y mejillones", enumera el ejecutivo.

El año pasado Trigas logró gestionar la deuda comercial de Newsan con el exterior, a pesar de las restricciones del mercado de cambios. Lo hizo usando yuanes en lugar de dólares . "En ese momento, la moneda estadounidense estaba absolutamente restringida para el pago de importaciones. Fuimos los pioneros en implementar el pago de deuda del exterior a través del yuan", explica.

Tiene a su cargo un plantel de 85 colaboradores y durante 2023 logró quintuplicar la capacidad crediticia bancaria de la empresa.

"Fue una situación más que compleja, pero que pudimos sobrellevar. Nuestro caso fue uno de los pocos en los cuales, al finalizar el año, habíamos logrado cancelar la totalidad de la deuda comercial con el exterior reivindicando nuestra seriedad comercial y manteniendo los lazos de confianza con nuestros proveedores", agrega.

También durante 2023 logró quintuplicar la capacidad crediticia bancaria. "Sumamos a nuestro portafolio financiero un número importante de entidades bancarias que, actualmente, trabajan con nosotros en operaciones de comercio exterior y operaciones de financiación, entre otras", señala.

Siguiendo con su estrategia de diversificación, el 1° de julio, Newsan anunció un acuerdo de exclusividad con Procter & Gamble para la comercialización de los productos algunas de sus marcas icónicas como Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick y Cebión, y la fabricación y comercialización de pañales Pampers y toallitas Always.

Dice que resolver ese tipo de situaciones es lo que más le gusta de su trabajo. "Lo que más me apasiona de mi posición es la posibilidad de generar valor en lo que hago, en mejorar y optimizar situaciones preexistentes. Tener la capacidad y la autonomía de poder cuestionar las cosas me da posibilidad de mejorar lo que, en algunas situaciones, creemos difícil de mejorar. Me considero una persona inquieta y, por eso, siempre necesito crecer y avanzar. Este trabajo me lo permite y, por eso, lo disfruto tanto", asegura.

Ser un CFO -dice- no es otra cosa que eso. " Estoy convencido que un buen CFO debe tener, como mínimo, dos cualidades: la capacidad de anticiparse a las circunstancias y a los ciclos económicos y financieros; y la dinámica para resolver de manera eficaz los problemas que se le presentan a diario ".

Todo es más complejo de este lado del mundo. "La Argentina presenta ciclos macroeconómicos cambiantes y hasta, en cierto punto, opuestos entre sí, razón por la cual es fundamental anticiparse a los mismos y moverse rápidamente para resolver los inconvenientes que se suceden a cada momento en la vida de las organizaciones", destaca.

La gerencia de Impuestos, por ejemplo, es un área fundamental para el contexto nacional, que multiplica cargas impositivas. "Nos orientamos en la búsqueda de generar la sinergia impositiva entre las sociedades del grupo, maximizando la eficiencia impositiva y que esta situación nos dé una ventaja competitiva sobre el resto de nuestros colegas. Es fundamental para los integrantes de este equipo estar informados diariamente en materia impositiva", explica.

La dimensión de Newsan, con plantas en Ushuaia, Buenos Aires y San Luis, complejiza la escala y la toma de decisiones. "Dado el volumen de operaciones que manejamos, todo el proceso de otorgamiento de crédito a clientes, asignación de pedidos y facturación se encuentra totalmente automatizado", explica.

Desde la gerencia de Planificación Financiera y Comercio Exterior, se definen constantemente las estrategias a corto, mediano y largo plazo. "Simulamos cursos de acción y sensibilizamos distintos escenarios económicos y financieros domésticos e internacionales que nos sirven de base para la ejecución del plan financiero definido, a través de la gerencia de Mercado de Capitales", explica.

Fanático del fútbol y la Fórmula 1, Trillo está casado con María Florencia, abogada, y es papá de un adolescente de 15 años . Le gusta liderar equipos de trabajo en los que los colaboradores se sientan valorados y aporten sus individualidades a la organización. " La impronta que transmito a mi equipo de trabajo está basada en los valores que me han acompañado a lo largo de mi carrera profesional y que considero que son fundamentales para el éxito de todo lo que hacemos. La principal es la integridad, que es algo que permanentemente promuevo para que las relaciones sean transparentes, honestas y directas. Es muy importante valorar la individualidad de las personas para generar un espacio de aportes de valor", advierte.

"El trabajo en equipo es el pilar fundamental de la dirección financiera, debemos colaborar entre nosotros y comprometernos con el logro de los objetivos que como grupo nos fijamos. Nos enriquecemos de las diferentes miradas y opiniones de manera de fomentar en todos los niveles la creatividad e innovación. Como líder, tengo una clara visión de hacía donde debemos dirigirnos así como la capacidad y la flexibilidad de adaptarme y que el equipo haga lo propio para poder afrontar las circunstancias cambiantes del mercado. Estoy orientado a resultados, y motivo a los equipos a lograr las metas y desafíos fijados", dice.