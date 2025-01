Científicos argentinos crearon un líquido que prolonga la vida de las frutas y reciben inversión de u$s 830.000

Nat4Bio, una empresa dedicada al desarrollo de formulaciones biológicas avanzadas para la preservación de frutas y verduras, anunció un acuerdo de financiamiento con el BID Lab por u$s 830.000. El financiamiento se destinará a la ampliación de su presencia en el noroeste argentino y la obtención de aprobaciones regulatorias en la Argentina, los Estados Unidos y otros mercados clave de la región .

"Los componentes del proyecto son fortalecer a Nat4Bio en infraestructura, en la adquisición de equipamiento con el que hoy no contamos, en la evaluación del impacto medioambiental de nuestra operación y en la obtención de sellos de validación", señaló a APERTURA Joaquín Fisch, ingeniero industrial y cofundador de la startup argentina junto a Leandro Sánchez.

Además, la empresa busca otras oportunidades de financiamiento de alrededor de u$s 1 millón para poder salir al mercado con su producto.

La empresa, basada en la provincia de Tucumán, cuenta con cuatro productos en desarrollo. El más avanzado es la formulación para cítricos, que apunta al control biológico y a la preservación del peso de la fruta, pero también cuentan con formulaciones para peras y manzanas, arándanos y paltas.

"En general todos los productos tienen dos funciones: una es prevenir la deshidratación y la pérdida de peso de la fruta, y la otra es cumplir la función de una cera y la de un fungicida en un mismo producto", detalló Fisch.

Trabajan junto a empresas referentes en la producción citrícola con quienes llevan adelante pruebas piloto del producto.

En Nat4Bio aprovechan el poder de la fermentación microbiana para reducir el desperdicio de alimentos. A diferencia de otras empresas que dependen de extractos de plantas o insectos, son los primeros en utilizar microorganismos seleccionados y no modificados genéticamente para desarrollar formulaciones de origen natural que se aplican en la superficie de la fruta fresca. En ese sentido, ofrecen una alternativa biológica a las ceras sintéticas, los empaques plásticos y los fungicidas químicos que se utilizan en las frutas y verduras .

Según comentó, un componente del proyecto es el desarrollo de un producto que extienda la vida útil de frutillas y arándanos. "Argentina es un país que por diferentes cuestiones, especialmente de infraestructura y por la fragilidad propia de la fruta, hace mucho tiempo que no hace exportaciones de frutillas. La frutilla tiene una cuestión particular: se cosecha toda junta, pero no tiene la capacidad de aguantar tanto tiempo almacenada. Por eso es necesario colocar toda la fruta junta en el mercado o tomar la decisión de procesarla, lo que hace que el precio por kilo baje muchísimo", explicó.

En ese sentido, destacó que esta formulación podría permitir que los productores coloquen la producción en países limítrofes como Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, o almacenarlas más tiempo para "jugar mejor con el precio del mercado".

Si bien para comercializar el producto la empresa debe avanzar en la aprobación regulatoria, ya trabajan junto a tres empresas de las principales empacadoras y exportadoras del Alto Valle de Río Negro (en lo que respecta a peras y manzanas), y junto a empresas referentes en la producción citrícola con quienes comparten sus desarrollos y llevan adelante pruebas piloto. Estas pruebas son evaluaciones que realizan del producto en las líneas de empaque de sus clientes . El producto todavía no está aprobado para su comercialización y por ese motivo a fruta sometida al tratamiento se desecha luego.

Recientemente lanzaron una prueba piloto con una empresa dedicada a la producción de cítrico fresco en California, Estados Unidos, una compañía que procesa más de 1 millón y medio de toneladas de fruta por temporada. Para tener una referencia, mientras que sus clientes más pequeños trabajan alrededor de 25.000 toneladas de fruta por temporada, los más grandes llegan a trabajar con 120.000 aproximadamente.

"Además de eso, estamos trabajando con grandes empresas que desarrollan productos y los distribuyen a nivel mundial. Esos van a ser partners muy importantes para que nuestro producto pueda ser distribuido mundialmente, en un modelo de negocio intermediado. Nosotros les vamos a vender el producto a estas corporaciones, para que luego ellas los distribuyan con sus propias redes", dijo.

Si bien todavía no tienen un precio definido de sus formulaciones, el costo del producto se va a situar entre u$s 6 y u$s 16 por tonelada de fruta.