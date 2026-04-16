La jubilación anticipada en España vuelve a ocupar el centro de la discusión pública cada vez que cambia una regla que afecta a la edad de retiro. No se trata solo de números. También entran en juego la salud, la capacidad de seguir trabajando y el modo en que el sistema reconoce trayectorias laborales marcadas por enfermedades graves o discapacidades permanentes. Ahora el foco está puesto en una decisión de la Seguridad Social que amplía el listado de patologías que permiten acceder a la jubilación desde los 56 años, sin reducción en la cuantía de la pensión, dentro del régimen aplicable a personas con una discapacidad igual o superior al 45%. Esta novedad no sustituye la lista anterior, sino que suma 11 nuevas enfermedades al anexo del real decreto que regula este derecho. La medida anunciada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incorpora al listado oficial estas 11 nuevas patologías que, según el ministerio, podría beneficiar a unas 50.000 personas.: El cambio se integra en el anexo del Real Decreto 1851/2009, la norma que desarrolla la anticipación de la jubilación para trabajadores con discapacidad del 45% o más cuando existan evidencias de reducción apreciable de la esperanza de vida. La edad mínima en este régimen es de 56 años y el tiempo adelantado se computa como cotizado a efectos del cálculo de la pensión, por lo que no se aplica recorte sobre su cuantía. Antes de esta ampliación, el anexo del BOE ya incluía un grupo de discapacidades y patologías que daban acceso a esta jubilación anticipada. Entre ellas figuraban: La clave, entonces, es que las 11 patologías anunciadas en 2026 se suman a ese listado previo y no lo reemplazan. Eso cambia por completo la lectura de la noticia: no se está creando una vía general para cualquier trabajador con muchos años cotizados, sino ampliando el catálogo de enfermedades que permiten acogerse al régimen especial de jubilación sin reducciones por razón de discapacidad. La Seguridad Social exige que la persona trabajadora esté en alta o en situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante. Además, debe acreditar un tiempo efectivo de trabajo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización exigido para acceder a la pensión de jubilación y, dentro de ese recorrido, haber estado al menos cinco años con un grado de discapacidad igual o superior al 45% vinculado a una de las patologías del anexo. La propia web de la Seguridad Social añade un matiz importante: el 45% total puede alcanzarse por la suma de varias dolencias, pero al menos una de las patologías incluidas en el anexo debe representar un peso mínimo dentro del grado global de discapacidad acreditado. No basta con padecer una de estas enfermedades. Hay que cumplir también con el porcentaje reconocido y con los requisitos de cotización y permanencia en esa situación. La ampliación del listado refuerza un mecanismo ya existente y corrige una vieja demanda de asociaciones y pacientes. También aclara algo esencial para quienes siguen este tema de cerca: la jubilación anticipada hasta 10 años antes y sin recortes existe en España, pero está reservada a trabajadores con discapacidad reconocida y a patologías concretas recogidas por la normativa oficial, ahora con un catálogo más amplio que el que estaba vigente hasta comienzos de 2026.