Cambia la ley de alquileres para siempre: los inquilinos podrán permanecer en la vivienda, aunque el dueño no quiera renovar el contrato (foto: archivo).

Un abogado especializado en vivienda desató el debate en redes sociales cuando respondió a una pregunta de un usuario sobre si un propietario puede aplicar incrementos acumulados cuando no actualizó el alquiler en años.

La subida del precio de los alquileres es una preocupación constante en España, donde los precios han crecido de forma sostenida en los últimos años.

A la vez, muchos inquilinos no conocen bien cómo funciona la actualización de la renta y qué puede ocurrir si la cláusula de revisión queda sin aplicar durante varios años.

Su explicación alerta sobre un escenario que muchos desconocen y que puede tener consecuencias económicas relevantes para los arrendatarios.

Palo para los inquilinos: “Si el propietario no actualiza el precio del alquiler en 5 años, lo puede subir de golpe” (foto: archivo).

Qué ocurre si el propietario no actualiza el alquiler durante años

La esencia de esta posibilidad radica en que la actualización del alquiler no es automática ni obligatoria conforme a la legislación; su aplicación está sujeta a lo que se estipule en el contrato correspondiente.

El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que la renta puede ser revisada anualmente si se ha acordado explícitamente en el contrato y que el arrendador está obligado a notificar al inquilino con antelación sobre cada revisión.

En términos prácticos, esto implica que si el contrato incluye una cláusula de actualización, el arrendador tiene la facultad de implementar incrementos basados en índices oficiales.

En España, a partir del 1 de enero de 2025, el IPC dejará de utilizarse como referencia para los contratos más recientes; en su lugar, se aplicará el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), el cual es publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y fue diseñado con el propósito de moderar aumentos desproporcionados.

“Si el propietario omite la actualización del alquiler durante varios años, hasta cinco, puede actualizarlo todo de una vez”, expuso en un vídeo de TikTok el abogado Alberto Sánchez, conocido por su labor en la explicación de la legislación de vivienda en las redes sociales, al abordar una consulta específica sobre este escenario contractual.

Palo para los inquilinos: “Si el propietario no actualiza el precio del alquiler en 5 años, lo puede subir de golpe” (foto: archivo).

Normativas para la actualización de alquileres

El sistema actual de actualización también contempla límites y referencias que buscan proteger a los inquilinos: el IRAV sustituye al IPC para muchos contratos y suele situarse en torno al 2% anual, según datos oficiales, aunque este porcentaje puede variar mes a mes.

Fuentes especializadas explican que, incluso cuando exista una cláusula de actualización, el arrendador no puede reclamar pagos retroactivos de años anteriores que no notificó a tiempo y solo puede aplicar el incremento desde el mes siguiente a la notificación debida.

Estas reglas buscan equilibrar dos intereses opuestos: el derecho a la estabilidad de los inquilinos y la posibilidad de que los propietarios mantengan el valor real de sus rentas en contextos de inflación.

Además, si el contrato no contempla una cláusula de actualización de renta, el propietario no puede subir el alquiler durante la vigencia del contrato salvo acuerdo posterior entre las partes, por lo que el precio se mantiene estable mientras dure el arrendamiento.

No actualizar a tiempo: el error que te puede salir caro

El mercado del alquiler sigue siendo motivo de debates y propuestas normativas, tales como incentivos fiscales para que los propietarios congelen la renta al renovar contratos. Esta medida es impulsada por el Gobierno español con el fin de moderar la presión sobre los precios, sin que ello perjudique la oferta habitacional.

Las actualizaciones anuales se establecen generalmente en función del nuevo índice de referencia o, en contratos más antiguos, del IPC o un índice acordado.

En todos los casos, es esencial respetar los límites y condiciones que establece la normativa vigente, para evitar que una subida acumulada derive en un conflicto legal entre propietario e inquilino.

Para muchos inquilinos, la idea de que el propietario “pueda subir todo de golpe” se considera un abuso contractual. No obstante, el abogado aclara que tal posibilidad solo se presenta si el contrato lo prevé y la notificación se realizó conforme a la ley.

“Evidentemente tiene que venir prevista esta subida en el contrato de alquiler, si no viene nada no te lo podría subir”, afirmó Sánchez en el mismo contexto de la explicación, subrayando la importancia de entender lo que se firma desde el inicio.