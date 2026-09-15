Te otorgarán una ayuda mensual por ser jubilado si tienes hijos: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos?

La Seguridad Social tiene una serie de ayudas económicas destinadas a aquellas personas que no perciben ingresos suficientes de su pensión de jubilación. En España, las mujeres jubiladas cobran, en promedio, 1200 euros mensuales, mientras que los hombres reciben un promedio de 1600 euros. No obstante, para mitigar esta disparidad, el Gobierno otorga un complemento en determinados casos.

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, implementado en 2021, que a partir de este momento podrá ser solicitado tanto por mujeres como por hombres que cumplan con ciertos requisitos mínimos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en diversas sentencias que obligan a garantizar la igualdad en el acceso al complemento.

La ayuda tiene como objetivo compensar el impacto que supone la crianza de los hijos en la trayectoria laboral. Aunque este fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, cualquier jubilado con hijos puede solicitarla para añadir un máximo de 140 euros a su pensión.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes pueden pedir la ayuda de 140 euros al mes

El complemento por brecha de género se trata de una prestación que se reconoce hasta un límite de cuatro hijos. Para el año 2026, se ha establecido en 36,90 euros brutos mensuales por cada hijo o hija, tras una revalorización del 2,7 % respecto a la cuantía del 2025.

El importe está destinado a individuos que perciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida desde el 4 de febrero de 2021.

Para acceder a él es necesario:

Estar adscrito a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y solicitar una pensión contributiva de jubilación, incapacidad o viudedad.

Tener hijos inscritos en el Registro Civil.

La pensión debe haber sido reconocida a partir del 4 de febrero de 2021.

A su vez, la Seguridad Social establece ciertas excepciones de personas que no podrán cobrar el complemento.

Solo uno de los dos progenitores podrá recibir el importe por los mismos descendientes y no se reconocerá el derecho al padre o madre que haya sido privado de la patria potestad judicialmente ni al que haya sido condenado por violencia.

Cómo acceder a la ayuda de 140 euros para jubilados

Los pensionistas interesados en recibir el complemento destinado a la reducción de la brecha de género, deberán acceder a la plataforma de “Tu Seguridad Social” utilizando cl@ve, DNI o un certificado digital, o a través de la plataforma habilitada por el INSS en caso de no contar con los medios de identificación requeridos.

En la solicitud pertinente, es necesario marcar la casilla específica para este complemento y completar los datos relacionados con sus hijos. En caso de no realizar este procedimiento durante la solicitud inicial, también es posible solicitarlo posteriormente, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo a la información más reciente proporcionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el complemento está siendo percibido en cerca de un millón de pensiones y su alcance seguirá ampliándose tras la sentencia del Tribunal Supremo, que ha decidido reconocerlo también para los hombres.