El romero y el vinagre blanco se han establecido como la fórmula casera preferida por aquellos que desean limpiar la casa sin recurrir a químicos agresivos. Esta mezcla, económica y versátil, ofrece un aroma herbal y promete desinfectar, perfumar y repeler insectos. La combinación opera mediante dos fuerzas complementarias: la acidez del vinagre, que desengrasa y contribuye a disminuir la carga microbiana en las superficies y los aceites esenciales del romero, que proporcionan fragancia y propiedades antimicrobianas y repelentes, elementos que han sido fundamentales en los remedios domésticos. Juntas, estas sustancias constituyen un limpiador multiuso, que presenta ventajas tanto prácticas como ambientales en comparación con productos industriales. La combinación aporta una serie de beneficios: Primero, debemos conseguir un puñado de romero fresco y vinagre blanco. Luego, seguir estos pasos: