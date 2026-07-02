Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

El oeste de Sevilla sigue creciendo a buen ritmo y una de las noticias más esperadas para los vecinos del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe es ya una realidad en marcha: la construcción del primer parque comercial del barrio.

Este proyecto albergará su primer gran espacio de compras y hospedaje, un desarrollo impulsado por la empresa Gestión y Desarrollo Deal S.L. que convertirá esta zona en un claro referente del Aljarafe sevillano.

Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

Cómo será el centro comercial de Sevilla

El proyecto se llevará a cabo en una parcela de 7000 metros cuadrados con una edificabilidad total de 10.400 m². De esta superficie, más de 4500 metros cuadrados estarán destinados a locales comerciales en la planta baja.

A nivel técnico, el formato arquitectónico elegido corresponde a un parque de medianas superficies (Retail Park), caracterizado por locales amplios con accesos independientes directos desde el exterior y un espacio de estacionamiento unificado.

Asimismo, el complejo contará con un hotel de dos estrellas que ofrecerá 96 habitaciones y estará situado en el primer piso, complementado con 208 plazas de aparcamiento en el sótano.

La desarrolladora Gestión y Desarrollo Deal S.L. es la entidad responsable de llevar adelante este notable proyecto comercial. Según la información proporcionada a los medios, el parque comercial se ubica de manera estratégica entre las avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, muy próximo a la Avenida de las Civilizaciones, en el vibrante núcleo del Nuevo Bulevar.

Construyen uno de los centros comerciales más grandes del sur: más de 4500 metros de locales, parking para 200 autos y un hotel de 100 habitaciones Mairena Nuevo Boulevar

Los locales del nuevo centro comercial

En la planta baja se instalarán tiendas destinadas principalmente a alimentación, retail y bazares, además de dos locales de restauración. La empresa ha optado por un modelo de alquiler en lugar de venta de locales, lo que facilita la llegada de operadores interesados.

Actualmente, ya hay “bastantes interesados” y se encuentran en fase avanzada de negociaciones con varias firmas.

Este nuevo equipamiento no solo dará servicio a los miles de vecinos que ya residen en el Nuevo Bulevar, un barrio en continua expansión residencial, sino que también está diseñado para atender a municipios cercanos como Almensilla o Palomares del Río.

¿Cuándo abrirá y qué impacto tendrá en la región?

En cuanto al calendario y la tramitación administrativa, el estudio de detalle ya ha sido aprobado de forma definitiva por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de la correspondiente licencia de obras, un trámite que estiman podría resolverse en tres o cuatro meses.

Las obras están previstas para comenzar formalmente a finales de 2026, con un plazo de ejecución de unos 16 meses, programando la apertura oficial del parque comercial para la primavera de 2028.