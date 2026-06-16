Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá 4.500 metros de tiendas y un hotel con casi 100 habitaciones

La localidad de Mairena del Aljarafe se prepara para recibir uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de los próximos años. El proyecto, denominado Mairena Boulevard , contempla la construcción de un gran centro comercial con 4500 metros cuadrados destinados a tiendas y servicios , además de un hotel integrado con 96 habitaciones.

La iniciativa se levantará en el barrio Nuevo Bulevar, una de las áreas residenciales con mayor expansión del área metropolitana de Sevilla. El complejo ocupará una parcela de 7000 metros cuadrados y alcanzará una edificabilidad total de 10.400 metros cuadrados.

¿Cómo será el nuevo complejo comercial?

El proyecto apuesta por un modelo que combina comercio, ocio y alojamiento en un mismo edificio. La planta baja estará dedicada íntegramente a la actividad comercial, con espacios destinados a supermercados, moda, complementos, bazares y restauración.

Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

Entre los atractivos previstos figuran dos grandes locales gastronómicos y una amplia oferta comercial orientada a cubrir las necesidades de los residentes de la zona y de los visitantes. Según la promotora, ya existen conversaciones avanzadas con importantes operadores interesados en instalarse en el futuro recinto.

La ubicación también representa uno de sus puntos fuertes. El complejo se construirá entre las avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, cerca de la Avenida de las Civilizaciones, una zona estratégica dentro del municipio.

¿Por qué incluirá un hotel dentro del centro comercial?

La principal novedad del proyecto será la incorporación de un hotel de dos estrellas con 96 habitaciones, situado en la primera planta del edificio. Esta propuesta busca atraer tanto a turistas como a profesionales que necesiten alojamiento próximo a Sevilla y bien comunicado con la capital andaluza.

El diseño contempla además un aparcamiento subterráneo con 208 plazas, una infraestructura pensada para facilitar el acceso y evitar problemas de tráfico en los alrededores. La combinación de hotel, comercios y restauración convertirá al recinto en uno de los desarrollos mixtos más relevantes del área del Aljarafe.

Desde la promotora sostienen que el objetivo es crear un espacio eficiente, sostenible y adaptado a las nuevas tendencias del mercado inmobiliario y comercial.

¿Cuándo abrirá sus puertas?

El Ayuntamiento ya aprobó de forma definitiva el estudio de detalle de la parcela. Actualmente, el proyecto espera la concesión de la licencia de obras, un trámite que podría resolverse durante los próximos meses.

Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

Si se cumplen los plazos previstos, la construcción comenzará poco después y la inauguración del complejo está programada para la primavera de 2028, cuando se espera que se convierta en uno de los principales polos comerciales del entorno metropolitano de Sevilla.