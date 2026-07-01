Proyectan abrir 28 nuevos centros comerciales en todo el país hasta 2028: todo lo que se sabe hasta hora

Los parques comerciales continúan ganando terreno en España. Pese al crecimiento sostenido del comercio electrónico, el sector mantiene su apuesta por grandes complejos abiertos que combinan compras, restauración, ocio y servicios. La previsión es que entre 2026 y 2028 entren en funcionamiento 28 nuevos parques comerciales, a los que se sumarán ocho nuevos centros comerciales.

Uno de los proyectos más relevantes será Shopping Promenade Lleida, impulsado por Eurofund Group y la firma francesa Frey mediante una inversión de 145 millones de euros. Su apertura está prevista para finales de 2027 y supondrá que Lleida deje de formar parte del reducido grupo de provincias españolas sin oferta de parques comerciales.

Con este desarrollo, Teruel pasará a ser la única provincia de España que continuará sin este tipo de equipamientos si se cumplen los calendarios previstos. La expansión confirma el interés de los inversores por un formato que sigue creciendo pese al avance de las compras por internet.

Los parques comerciales seguirán creciendo en España hasta 2028

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Actualmente hay anunciados 28 nuevos parques comerciales que incorporarán una superficie bruta alquilable (SBA) de 626.079 metros cuadrados. A estos proyectos se añadirán ocho centros comerciales, que aportarán otros 308.550 metros cuadrados.

Aunque ambos formatos comparten la oferta comercial, presentan diferencias. Los parques comerciales suelen desarrollarse en espacios abiertos, con establecimientos distribuidos al aire libre, zonas verdes, restauración y áreas de ocio. En cambio, los centros comerciales tradicionales concentran la actividad en edificios cerrados con galerías interiores y una mayor integración en el entorno urbano.

Uno de los proyectos más ambiciosos será Shopping Promenade Lleida, que contará con 120 tiendas, un complejo de cines con capacidad para 1.000 espectadores, 2.300 plazas de aparcamiento, restaurantes, zonas verdes, espacios infantiles y un hipermercado Bonpreu. El complejo ocupará 56.000 metros cuadrados y aspira a convertirse en uno de los principales polos comerciales del noreste peninsular.

El desarrollo permitirá que Lleida deje de ser una de las dos únicas provincias españolas sin parques comerciales, una situación que cambiará previsiblemente con su inauguración prevista para finales de 2027.

El comercio electrónico sigue creciendo, pero los parques comerciales mantienen su atractivo

La expansión de los parques comerciales coincide con el avance continuado del comercio electrónico en España. Sin embargo, los responsables del sector consideran que ambos modelos pueden convivir.

“Y va a seguir creciendo, ya que es un formato que se adapta mejor a los mercados locales“, afirma Eduardo Ceballos, presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

En la misma línea, Ion Saralegui, consejero delegado de Eurofund, sostiene que “Son dos modelos que, por lo que estamos viendo, conviven y, pese a que las tendencias van cambiando, se ha demostrado que son compatibles“.

Según Ceballos, la mayor parte de los proyectos previstos son de dimensiones reducidas o medias, con superficies inferiores a 20.000 metros cuadrados, lo que facilita tanto su desarrollo como su implantación.

El presidente de la AECC también considera que España todavía tiene margen de crecimiento porque “hasta hace poco tiempo, había proporcionalmente muchos menos parques comerciales que en la media de Europa“. En su opinión, ”lo que se está produciendo es una adaptación tardía a estándares europeos“.

Las ventas y la inversión impulsan el crecimiento del sector comercial

Los datos correspondientes a 2025 reflejan un año de crecimiento para el conjunto del sector. Los 592 centros y parques comerciales existentes en España incrementaron su facturación un 6% y un 2,4%, respectivamente, respecto al ejercicio anterior.

En conjunto, recibieron 1.955 millones de visitantes y alcanzaron 58.524 millones de euros en ventas. Los sectores que registraron un mayor crecimiento fueron la restauración (+10,8%), la moda y complementos (+6,9%) y el equipamiento del hogar (+5,6%).

Además, la venta media por visita aumentó un 3,5%, mientras que el sector generó 890.000 puestos de trabajo, de los cuales el 46% correspondieron a empleo directo.

Durante 2025 también se inauguraron 132.000 nuevos metros cuadrados distribuidos entre cinco proyectos: Parque Comercial y de Ocio Los Olivos (Cieza), Entrenasas (Dos Hermanas), Family Parc Tarragona, Ronda Roces Parque Comercial (Gijón) y Victoria Park (Jaén).

A ello se sumaron 32 operaciones de compraventa por un volumen conjunto de 2.000 millones de euros, la cifra más elevada desde 2018. Entre las principales operaciones destacaron Bonaire (Valencia), Parque Corredor e intu Xanadú (Madrid), Espacio Mediterráneo (Murcia) y Ballonti (Vizcaya).

Los cinco parques comerciales que abrieron en España durante 2025

Proyectan abrir 28 nuevos centros comerciales en todo el país hasta 2028: todo lo que se sabe hasta hora Via Outlet

Según los datos del sector, durante 2025 se inauguraron 132.000 nuevos metros cuadrados de superficie comercial distribuidos en cinco nuevos parques comerciales:

Parque Comercial y de Ocio Los Olivos (Cieza, Murcia).

Entrenasas (Dos Hermanas, Sevilla).

Family Parc Tarragona (Tarragona).

Ronda Roces Parque Comercial (Gijón, Asturias).

Victoria Park (Jaén).

Estas aperturas forman parte del crecimiento que vive el sector de los parques comerciales en España y anticipan la expansión prevista para los próximos años. A ellas se sumarán 28 nuevos parques comerciales anunciados hasta 2028, que incorporarán 626.079 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, además de ocho nuevos centros comerciales.

Las mayores operaciones de compraventa de parques y centros comerciales en España

Durante 2025 se realizaron 32 operaciones de compraventa, por un volumen conjunto de 2.000 millones de euros, la cifra más elevada desde 2018. Entre las principales operaciones destacadas por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales figuran:

Bonaire (Valencia).

Parque Corredor (Madrid).

intu Xanadú (Madrid).

Espacio Mediterráneo (Murcia).

Ballonti (Vizcaya).

Estos movimientos reflejan el interés inversor por un sector que continúa creciendo tanto en nuevas aperturas como en renovación de activos existentes.

Estos dos listados son totalmente fieles al material que proporcionaste y enriquecen la nota sin incorporar información externa.