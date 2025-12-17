Construyen la autopista estratégica que cruzará la frontera más tensa de la OTAN y reforzará la defensa de Europa

La obra, valuada en más de 220.000 millones de yuanes (unos USD 36.000 millones), promete transformar la logística del país y convertirse en un nuevo hito del transporte ferroviario de alta velocidad.

China dio luz verde a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia: un túnel submarino de 123 kilómetros que unirá las ciudades de Dalian y Yantai en apenas 40 minutos, un recorrido que hoy puede demorar más de seis horas por tierra.

Características del gran túnel del estrecho de Bohai

El proyecto incluye una estructura tripartita:

Dos túneles paralelos para trenes de alta velocidad.

Un corredor central destinado a mantenimiento y emergencias.

Los trenes podrán alcanzar 250 km/h bajo el mar , facilitando una conexión directa entre las penínsulas de Liaodong y Shandong, una región crucial para la industria, los puertos y el comercio interno chino.

Tecnología de seguridad avanzada, que abarca sistemas de ventilación, impermeabilización, sensores estructurales y salidas de emergencia, elementos esenciales en una zona con actividad sísmica.

Conexión innovadora entre Dalian y Yantai: adiós a desvíos y tráfico marítimo, soluciones rápidas y económicas.

La nueva conexión pretende solucionar un reto antiguo: el transporte entre Dalian y Yantai actualmente depende de extensos desvíos por tierra o del tráfico marítimo, alternativas lentas y costosas.

Cuándo estará preparado y qué efecto tendrá

El proyecto se halla en fase de planificación y estudios técnicos. Los especialistas estiman que la construcción tomará entre 10 y 15 años, dada su complejidad y magnitud.

Al finalizar, será el túnel submarino más largo del mundo y un referente para futuras infraestructuras que necesiten cruzar grandes cuerpos de agua sin depender de puentes o vías costeras.

China aspira a que este corredor ferroviario se transforme en un nuevo ícono de la ingeniería moderna, capaz de redefinir la movilidad y el desarrollo territorial en las próximas décadas.

China implementará monitoreo en tiempo real para túneles

China también planea implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para optimizar la operación del túnel. Este avance tecnológico permitirá una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, mejorando la seguridad del transporte.