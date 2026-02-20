Las altas temperaturas y la comodidad llevan a muchos conductores a elegir ojotas, aunque no todos son conscientes de que esto puede constituir una infracción. La Ley Nacional de Tránsito no establece una prohibición específica respecto a ningún tipo de calzado. No obstante, los especialistas en seguridad vial sugieren el uso de zapatos cerrados y bien ajustados al pie, especialmente en rutas y autopistas, con el fin de evitar maniobras inseguras y minimizar riesgos. La única jurisdicción en el país donde se prohíbe expresamente conducir con sandalias abiertas u ojotas es Mendoza. Esta conducta se clasifica como una falta leve conforme a la Ley Provincial N.º 9.024, lo que puede resultar en sanciones económicas. Aunque la normativa nacional no penaliza el uso de ojotas, la interpretación varía según la provincia. Otra costumbre muy argentina que genera dudas es la posibilidad de consumir mate mientras se conduce. La ley nacional no prohíbe esta acción de manera explícita, sin embargo, exige que el conductor mantenga ambas manos sobre el volante, salvo para cambiar de marcha. Por esta razón, diversas provincias imponen sanciones al detectar esta práctica.