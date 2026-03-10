La visa americana es un documento esencial al momento de viajar a Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán como parte de los documentos obligatorios para ingresar al país. Sin embargo, los ciudadanos mexicanos cuentan con una opción alternativa que, si se presenta junto con la documentación adecuada, puede utilizarse de la misma forma que una visa de turismo, permitiendo la estadía legal en el país durante el tiempo que se considere necesario: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es un documento que Estados Unidos ofrece a los ciudadanos mexicanos que cumplan con los criterios de elegibilidad como permiso migratorio para visitas cortas a la zona fronteriza y que opera como un visado cuando se acompaña de un pasaporte. “Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito”, indican las autoridades. Si bien la BBC puede presentarse como documento único para visitar la conocida como “zona fronteriza” esto sólo se permite durante un máximo de 30 días. No obstante, en caso de que esta misma credencial se presente con un pasaporte, opera igual que una visa y permite ingresar al país por tierra, mar o aire durante el tiempo que permita el oficial. Según lo informan las autoridades, será necesario que los solicitantes cumplan los siguientes requisitos