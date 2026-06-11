La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó el retiro voluntario del queso Soft Ricotta/Requesón de la marca Clover Hill Dairy, producido en Mechanicsville, Maryland, por posible contaminación con Listeria monocytogenes.

El producto fue distribuido entre el 4 y el 30 de mayo de 2026 en Carolina del Norte, Nueva York, Virginia, Maryland, Nueva Jersey y Washington D.C.

La bacteria puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza severo, náuseas, dolor abdominal, retortijones y diarrea en personas sanas. En mujeres embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas con el sistema inmune comprometido, la infección puede ser fatal.

Hasta el momento, ocho casos de listeriosis fueron posiblemente vinculados a este producto, según informaron la FDA y el Departamento de Salud de Maryland.

¿Qué queso ricotta fue retirado y dónde se vendía?

El queso afectado fue comercializado en envases individuales de 10, 12 y 14 onzas bajo la marca Clover Hill Dairy. Para identificar el producto , hay que buscar el número de planta 24-128 en la etiqueta.

El mismo queso también fue vendido en baldes a granel de 2 y 5 galones a distribuidores que lo reempacaron bajo otras marcas. Los consumidores deben revisar si tienen productos etiquetados como:

Marcas afectadas por el retiro

KESSO

QUESOS LA RICURA

IZALCO

DE MI PUEBLO

RIO LINDO

El queso afectado fue comercializado en envases individuales de 10, 12 y 14 onzas bajo la marca Clover Hill Dairy. FDA

¿Qué deben hacer quienes compraron el queso ricotta retirado?

Clover Hill Dairy suspendió la producción y distribución de todos sus productos de queso desde que fue notificada por el Departamento de Salud de Maryland . La empresa inició el retiro de forma voluntaria mientras continúan las investigaciones junto a la FDA.