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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó el retiro voluntario del queso Soft Ricotta/Requesón de la marca Clover Hill Dairy, producido en Mechanicsville, Maryland, por posible contaminación con Listeria monocytogenes.
El producto fue distribuido entre el 4 y el 30 de mayo de 2026 en Carolina del Norte, Nueva York, Virginia, Maryland, Nueva Jersey y Washington D.C.
La bacteria puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza severo, náuseas, dolor abdominal, retortijones y diarrea en personas sanas. En mujeres embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas con el sistema inmune comprometido, la infección puede ser fatal.
Hasta el momento, ocho casos de listeriosis fueron posiblemente vinculados a este producto, según informaron la FDA y el Departamento de Salud de Maryland.
¿Qué queso ricotta fue retirado y dónde se vendía?
El queso afectado fue comercializado en envases individuales de 10, 12 y 14 onzas bajo la marca Clover Hill Dairy. Para identificar el producto, hay que buscar el número de planta 24-128 en la etiqueta.
El mismo queso también fue vendido en baldes a granel de 2 y 5 galones a distribuidores que lo reempacaron bajo otras marcas. Los consumidores deben revisar si tienen productos etiquetados como:
Marcas afectadas por el retiro
- KESSO
- QUESOS LA RICURA
- IZALCO
- DE MI PUEBLO
- RIO LINDO
¿Qué deben hacer quienes compraron el queso ricotta retirado?
Clover Hill Dairy suspendió la producción y distribución de todos sus productos de queso desde que fue notificada por el Departamento de Salud de Maryland. La empresa inició el retiro de forma voluntaria mientras continúan las investigaciones junto a la FDA.
Quienes tengan el producto en su hogar deben no consumirlo y devolverlo al punto de compra en su envase original para obtener un reembolso completo. Para consultas, pueden comunicarse con la Southern Maryland Agricultural Development Commission en representación de Clover Hill Dairy al 240-528-8850, extensión 327.