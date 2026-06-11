Las Ariétidas son la lluvia de meteoritos diurna más activa del año. A diferencia de otras lluvias de estrellas, este fenómeno ocurre de día — pero hay una ventana de 45 a 60 minutos antes del amanecer en la que es posible verlas a simple vista.

Son visibles desde ambos hemisferios y permanecen activas hasta el 3 de julio . Su punto radiante está en la constelación Aries: los meteoros no caen desde arriba, sino que parecen surgir desde el horizonte hacia el cielo.

¿Quiénes pueden ver este fenómeno astronómico?

Puede observarlas cualquier persona que esté en un lugar con horizonte este despejado, lejos de luces artificiales y dispuesta a madrugar antes del amanecer. No se necesita ningún equipo especial — la observación a ojo desnudo es la más efectiva y la más segura.

Usar binoculares o telescopios cerca del horizonte este tiene un riesgo real: con el sol a punto de salir, apuntar instrumentos ópticos en esa dirección puede causar daño permanente en la visión.

Condiciones ideales

Horizonte este despejado

Lejos de contaminación lumínica

Llegar al lugar de observación una hora antes del amanecer

Luna en fase menguante, con menor interferencia lumínica

Puede observarlas cualquier persona que esté en un lugar con horizonte este despejado, lejos de luces artificiales y dispuesta a madrugar antes del amanecer. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hacer si no hay cielos oscuros cerca?

Existe una alternativa inusual: escucharlas con una radio FM. Cuando un meteoro impacta en la atmósfera, deja una columna de gas ionizado que rebota señales de radio distantes hacia la antena.