La mayoría de las gorras tienen un detalle que suele pasar desapercibido porque pocas personas conocen su función.

La mayoría de las gorras tienen un detalle que suele pasar desapercibido porque pocas personas conocen su función. Se trata del pequeño botón ubicado en la parte superior de la corona.

Este círculo, generalmente forrado con la misma tela que el resto de la gorra, tiene incluso un nombre propio: “squatchee”. Su origen se remonta a los primeros modelos fabricados, cuando cumplía una función práctica relacionada con la estructura y el acabado de la prenda.

Su origen se remonta a los primeros modelos fabricados. Fuente: Shutterstock

¿Para qué sirve este botón en la parte superior de las gorras?

El botón tenía originalmente una función práctica y estética, ya que cubría la unión de los paneles de tela que conformaban la estructura. De esta manera, protegía las costuras, mejoraba el acabado y aportaba una apariencia más prolija y uniforme.

Con el paso del tiempo, este elemento dejó de ser necesario desde el punto de vista funcional. Sin embargo, se conservó como parte característica del diseño debido a su valor estético y a la tradición asociada a su uso.

¿Por qué se sigue usando el botón en las gorras?

En la mayoría de los diseños actuales, el botón continúa presente a pesar de haber perdido su función original. Su permanencia responde principalmente a motivos estéticos. Principalmente, ayuda a conservar el diseño clásico de la prenda, disimula la unión entre los paneles de tela y aporta una terminación visual más uniforme y armoniosa.

Sin embargo, también existen modelos que prescinden de este elemento. Algunas personas consideran que el botón resulta incómodo al utilizar cascos, auriculares o protectores auditivos durante períodos prolongados, ya que puede generar presión adicional en la parte superior de la cabeza.