Paraguay, Brasil y Chile mantienen estrictos requisitos para el ingreso y la salida de todos los viajeros visitantes, que los interesados en viajar a estos destinos deben conocer para evitar inconvenientes con las diferentes aerolíneas y autoridades migratorias.

Uno de los puntos fundamentales que deben considerarse antes de realizar cualquier traslado internacional es chequear de manera previa la validez del pasaporte, pues un control temprano permite renovar a tiempo esta identificación internacional -en caso de que sea necesario- y ahorrar contratiempos.

Requisitos de pasaporte que Paraguay pide a todos los viajeros internacionales

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay explica detalladamente que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.

No obstante, para aquellos nacionales de países que pertenecen a países del Mercosur únicamente se exige un documento de identidad vigente del país de nacimiento.

Contar con un pasaporte completamente válido es fundamental para viajar internacionalmente.

Requisitos de pasaporte que Brasil pide a todos los viajeros internacionales

En el caso de Brasil, también se exige a todos los visitantes la presentación de pasaporte en vigencia para viajar.

Para los países que forman parte del Mercosur, la presentación del pasaporte se exime, pero debe presentarse una tarjeta física de identidad emitida sí o sí en los últimos 10 años y cuya fotografía permita identificar al titular con facilidad.

Requisitos de pasaporte que Chile pide a los viajeros internacionales

Chile, por su parte, también exige a los viajeros un pasaporte completamente válido durante la totalidad de la estadía. Salvo para países del Mercosur, que pueden presentar simplemente su cédula de identidad, tanto para ingresar como para salir del país.

Como consideración importante, quienes ingresan a Chile como turistas deben demostrar que disponen de fondos diarios mínimos de 46 dólares estadounidenses durante su estancia.

Otros aspectos fundamentales que revisarán todas las autoridades para los viajes internacionales

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como