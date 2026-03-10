Un fuerte cambio en el clima comienza a tomar forma en Estados Unidos y los meteorólogos advierten que un sistema atmosférico traerá un brusco descenso de temperatura en amplias regiones del país. El fenómeno está asociado a la llegada de aire frío proveniente del norte que avanzará rápidamente sobre varias ciudades. Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indican que este sistema podría comportarse como un “muro” de aire polar que empujará una masa fría sobre el centro y el noreste del país, generando lluvias, nieve y ráfagas intensas de viento a medida que avance el frente. De acuerdo con el Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, un sistema de baja presión se desplazará desde las llanuras del norte hacia la región de los Grandes Lagos y posteriormente hacia el noreste del país, arrastrando aire más frío y provocando precipitaciones y ráfagas de viento. Este cambio podría generar un descenso marcado de la temperatura en ciudades del Medio Oeste y del noreste, donde el aire polar avanzará detrás del sistema frontal y reemplazará el ambiente templado que predominó en los últimos días. Los especialistas advierten que la llegada de esta masa de aire frío es típica cuando el flujo atmosférico permite que el aire ártico se desplace hacia latitudes medias, lo que provoca episodios de frío intenso y nevadas en varias regiones del país. A medida que el frente avance, las precipitaciones podrían transformarse en nieve en algunas zonas y las ráfagas de viento intensificarán la sensación térmica fría. Este tipo de configuraciones atmosféricas suelen producir cambios rápidos en el clima y provocar jornadas invernales incluso cuando la primavera está próxima. Los meteorólogos recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico porque la trayectoria exacta del sistema y la intensidad del aire frío determinarán qué ciudades experimentarán las temperaturas más bajas y los fenómenos invernales más intensos.