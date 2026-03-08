El sistema migratorio de Estados Unidos mantiene varios mecanismos que permiten el ingreso temporal de extranjeros sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Uno de los más utilizados es la autorización electrónica de viaje conocida como ESTA, un permiso previo que facilita la entrada de turistas y viajeros de negocios provenientes de países específicos. Este mecanismo forma parte del Visa Waiver Program (VWP), un programa del gobierno estadounidense que permite estancias cortas en el país bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las autoridades recuerdan que se trata de una autorización limitada y que no reemplaza completamente los controles migratorios. El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un permiso electrónico que deben solicitar los ciudadanos de países incluidos en el Visa Waiver Program antes de viajar a Estados Unidos. Este sistema fue creado para reforzar los controles de seguridad y al mismo tiempo facilitar el ingreso de visitantes que realizan viajes breves. Con esta autorización, los viajeros pueden ingresar al país sin solicitar una visa tradicional siempre que cumplan ciertos requisitos. Entre los usos permitidos se encuentran: La autorización permite permanecer en territorio estadounidense hasta 90 días por visita, siempre que el viaje no tenga fines laborales ni de residencia permanente. Para solicitar el ESTA, el viajero debe cumplir con una serie de condiciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos. Los requisitos principales incluyen: Desde el 30 de septiembre de 2025, la tarifa para solicitar el ESTA aumentó de 21 dólares a 40 dólares, casi el doble del precio anterior, según informó el Departamento de Seguridad Nacional y el sistema oficial de autorización de viajes. Además, las autoridades recomiendan realizar la solicitud al menos 72 horas antes de embarcar, aunque en muchos casos la aprobación suele llegar en menos tiempo. Por último, la autorización se vincula directamente al pasaporte del solicitante y, por lo general, tiene una validez de hasta dos años o hasta que venza el documento de viaje. Aunque el ESTA permite viajar sin visa, las autoridades estadounidenses aclaran que no garantiza automáticamente el ingreso al país. La decisión final siempre corresponde a los agentes de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de entrada, quienes pueden autorizar o rechazar la admisión tras revisar la documentación del viajero. Incluso si el viaje es solo una escala, el sistema exige contar con esta autorización previa o con una visa válida.