Las imágenes de las armas estadounidenses vistas por primera vez en combate durante la llamada Operación Epic Fury evidencian un nuevo capítulo para las Fuerzas Armadas del país, que ahora suman a su estrategia militar tres sistemas innovadores. De acuerdo con el material difundido, Estados Unidos desplego durante el conflicto con Irán su “triple as de la guerra”: misiles de largo alcance, drones kamikaze y misiles de crucero, una combinación que pensada para atacar objetivos desde tierra, mar y aire. Uno de los sistemas identificados por los especialistas durante el conflicto contra Irán es el Precision Strike Missile (PrSM) -un misil de ataque de precisión nunca antes visto en combate- disparado por el sistema de cohetes M142 HIMARS. Entre las características principales de este proyecto se encuentran Otra novedad fue el dron kamikaze LUCAS, un modelo aéreo no tripulado de ataque unidireccional que se inspiró en los drones Shahed desarrollados por Irán. Según lo informó el United States Central Command, estos equipos se están utilizando en batalla por primera vez durante la esta misión y pueden ser lanzados tanto por fuerzas terrestres como navales. Finalmente, aunque no hay confirmación oficial, es posible que además Estados Unidos esté utilizando una nueva versión del RGM-109 Tomahawk, un misil de crucero de la Marina. Expertos explican que en el material publicado es posible observar un Tomahawk negro, que resulta sumamente inusual dado que suelen ser de color gris. Se estima que el color opera como recubrimiento para reducir la sensibilidad de los radares al momento de detectar estos sistemas. Esta combinación introduce un factor clave en los conflictos modernos: la fusión de armamento altamente preciso con sistemas más económicos dentro de las operaciones militares. Así, el uso simultáneo de misiles sofisticados lanzados por tierra, drones kamikaze de bajo costo y misiles de crucero navales de largo alcance suman a Estados Unidos nuevas herramientas de defensa que influyen en la forma en la que se planea y ejecuta su estrategia de ataque.