El servicio puede contratarse a través del sitio web oficial de la compañía, donde también se encuentra disponible toda la información relacionada con la iniciativa.

La empresa alemana MicroAGI lanzó un nuevo servicio de limpieza de hogares completamente gratuito, aunque quienes deseen acceder deberán aceptar una única condición.

El servicio puede contratarse a través del sitio web oficial de la compañía, donde también se encuentra disponible toda la información relacionada con la iniciativa, sus requisitos y el tratamiento de los datos recopilados durante las tareas de limpieza.

La iniciativa buscaría entrenar a la Inteligencia Artificial para poder crear robots capaces de cumplir estas tareas de manera autónoma en un futuro.

La empresa alemana MicroAGI lanzó un nuevo servicio de limpieza de hogares completamente gratuito. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Una empresa ofrece limpiar hogares completamente gratis: ¿Qué piden a cambio?

Los propietarios deben permitir que todo el proceso de limpieza sea grabado en video. Los trabajadores utilizan cámaras que registran cada tarea realizada dentro de la vivienda, desde limpiar pisos hasta organizar una cocina o doblar ropa.

La empresa afirma que los videos son anonimizados antes de ser utilizados. Según MicroAGI, se difuminan rostros, pantallas, documentos de identidad y otros elementos sensibles para proteger la privacidad de los residentes. Además, aseguran que no se graba audio durante las sesiones.

El modelo de negocio se basa en que los datos obtenidos tienen más valor económico para las compañías de inteligencia artificial y robótica que el costo de realizar la limpieza gratuita. Por ello, la firma puede ofrecer el servicio sin cobrar a los usuarios mientras comercializa posteriormente esos datos para el entrenamiento de futuros robots domésticos.

¿Cuál es el objetivo de MicroAGI?

El verdadero objetivo de la empresa alemana MicroAGI no es la limpieza doméstica, sino recopilar enormes cantidades de datos reales para entrenar sistemas de inteligencia artificial y futuros robots capaces de realizar tareas del hogar de manera autónoma.

La compañía sostiene que existe una escasez de datos del mundo físico para desarrollar robots que puedan limpiar, ordenar, cocinar o realizar tareas cotidianas con la misma naturalidad que una persona.

Por ello se lanzó la plataforma Shift que permite registrar en primera persona actividades como lavar platos, barrer, doblar ropa, ordenar habitaciones o limpiar baños. Ese material luego es utilizado para entrenar modelos de IA y empresas de robótica.

Según sus directivos, la meta a largo plazo es desarrollar una “inteligencia artificial física” o “Physical AGI”, es decir, sistemas capaces de interactuar con el mundo real y ejecutar tareas domésticas complejas sin supervisión humana.