Una nueva modificación en los horarios de uso de decenas de canchas y campos deportivos en Nueva York entra en vigor desde hoy 11 de junio.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la iluminación deportiva permanecerá encendida durante una hora adicional en determinadas instalaciones recreativas, ampliando el tiempo disponible para la práctica de deportes durante las noches de verano.

Esta iniciativa fue confirmada por el alcalde Zohran Mamdani y estará vigente hasta el fin de semana del Día del Trabajo.

El cambio que entra en vigor hoy para las canchas y campos deportivos

Desde hoy 11 de junio la iluminación de 50 instalaciones deportivas permanecerá encendida hasta las 23 horas. Esta medida rige para

Canchas de baloncesto

Campos de fútbol

Otros espacios deportivos administrados por los parques de la ciudad

De acuerdo con las autoridades, los residentes podrán solicitar permisos extendidos para utilizar estos espacios durante el horario adicional.

Ahora los partidos entre amigos y actividades podrán durar una hora adicional.

Cuántas horas de actividad deportiva habrá con esta ampliación

Según se indicó, la ampliación del horario generará más de 4,000 horas extra para la recreación nocturna en toda la ciudad y el listado completo de canchas y campos participantes estará disponible a través de las oficinas de permisos de parques en cada distrito.