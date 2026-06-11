El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario escolar del ciclo lectivo 2025-2026, donde se especifica cuándo inician formalmente las vacaciones para alumnos de primaria y secundaria.

En ese sentido, más de medio millón de estudiantes en Estados Unidos se preparan para disfrutar de un descanso extra largo donde todas las escuelas permanecerán cerradas antes del inicio de un nuevo ciclo educativo.

Confirmado: todas las escuelas cierran también este viernes

Si bien el descanso para estudiantes inició hoy 11 de junio como consecuencia del Pupil’s Free Day los estudiantes y respetivas instituciones cesaron las clases ayer miércoles 10 de junio.

El viernes 11 de junio inician formalmente las vacaciones.

No obstante, de manera formal las vacaciones iniciarán mañana viernes 12 de junio y tendrán lugar hasta el próximo 12 de agosto, brindando un descanso extra largo para estudiantes del distrito

En esa línea, el calendario pauta que el martes 11 de agosto estará destinado a llevar a cabo actividades para el personal docente y administrativo.

Qué escuelas pertenecen a este distrito y cerrarán sus puertas el viernes

El Distrito se conforma por 710 millas cuadradas, abarcando en su mayoría a la ciudad de Los Ángeles junto con 25 otras ciudades y áreas no incorporadas del condado.