Tener el pasaporte sin vencer no garantiza el ingreso a Estados Unidos, Brasil ni a los países de la Unión Europea. Los tres destinos exigen una vigencia mínima que va más allá de la fecha de expiración impresa, y quienes hayan postergado la renovación pueden enfrentar el rechazo antes de abordar el vuelo.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó en diciembre de 2025 una actualización de sus requisitos de validez. Brasil y la UE mantienen sus propias exigencias con plazos diferenciados. Conocer las reglas con anticipación es la única forma de evitar un rechazo en frontera.

¿Qué validez exige cada país a quienes no renovaron el pasaporte?

Tener el pasaporte sin vencer no garantiza el ingreso a Estados Unidos, Brasil ni a los países de la Unión Europea. Shutterstock

Estados Unidos

Como regla general, los visitantes deben presentar un pasaporte con vigencia mínima de seis meses más allá de su fecha de salida prevista. El requisito lo aplican tanto el CBP como las aerolíneas al momento del embarque.

La lista actualizada del CBP, fechada el 18 de diciembre de 2025 , incluye 138 países cuyos ciudadanos están exentos de esa regla. Para ellos, el pasaporte solo debe estar vigente durante el período exacto de la estadía. Entre los países latinoamericanos exentos figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Brasil

El pasaporte debe conservar una vigencia mínima de seis meses contados desde la fecha de entrada al país. Un documento con cuatro meses de vigencia puede ser rechazado incluso para una estadía de siete días, y las aerolíneas pueden negar el embarque antes del control migratorio.

¿Qué condiciones impone la UE a quienes no renovaron el pasaporte?

El pasaporte debe conservar al menos tres meses de vigencia después de la fecha de salida planeada del territorio de la UE y haber sido emitido dentro de los últimos diez años.