Al momento de combatir de manera casera el dolor de rodilla -y articular en general- causado por la artritis, el ejercicio se posiciona como uno de los mayores aliados. Sin embargo, teniendo en consideración las dificultades y molestias que se vinculan con esta afección, los expertos señalan la importancia de elegir el entrenamiento correcto para evitar cualquier tipo de daño adicional. En ese sentido, Cleveland Clinic destaca que la mejor actividad física es aquella que no representa una presión adicional a las áreas que ya se encuentran comprometidas y, en esta lista, existe una en particular que destaca por poder practicarse sin realizar ningún esfuerzo. En un artículo publicado por la institución se explica que los ejercicios en la piscina son una excelente alternativa para realizar actividad física cuando se sufre de artritis. “Esto se debe a que la flotabilidad de estar en el agua puede aliviar el estrés de las articulaciones“, explican los expertos y, por este preciso motivo, los ejercicios acuáticos son grandes opciones a considerar que permiten evitar el esfuerzo articular. Entre las opciones sugeridas se encuentran Es que, de acuerdo con los especialistas, el ejercicio es importante porque contribuye a aliviar muchos síntomas de esta afección y las endorfinas que se liberan durante un buen entrenamiento contribuyen a combatir el dolor. Además, la pérdida de peso que se produce como resultado de la actividad física como parte de una rutina saludable ayuda aliviar el estrés de las articulaciones doloridas. Los expertos explican que los mejores ejercicios son aquellos que ayudan a ganar fuerza y mejorar el movimiento sin comprimir las articulaciones. Entre la lista de opciones recomendadas se encuentran